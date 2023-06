Sarno. Condanna Sindaco, Forza Italia: "Ora Canfora applichi il Codice Etico, si dimetta"

La condanna per il reato di tentata concussione del Sindaco Canfora, conclude un caso giuridico/morale che ci ha portati più volte a chiedere che fine avesse fatto il tanto decantato codice etico che lo stessi sbandierava come baluardo di moralità.

La Sentenza definitiva, anche per noi da sempre garantisti, non lascia più spazio ad alcuna opzione se non quella delle dimissioni.

È plausibile che politicamente le stesse potrebbero creare disordine in un'amministrazione già di per sé disordinata ed inconcludente, ma ciò nonostante il Sindaco Giuseppe Canfora deve dimettersi nel rispetto di Sarno, dei propri cittadini e di tutti coloro che per molto meno hanno pagato e stanno pagando il loro debito alla Giustizia.

Detto ciò, esprimiamo solidarietà all’uomo e sottolineamo la ferma condanna verso ogni atto di violenza ed intimidazione: quanto accaduto questa mattina nella nostra città è deprecabile. La politica e il confronto deve essere sempre leale e civile: gli insulti e la violenza deve restare fuori dal dibattito.

E vogliamo ricordare noi gruppo Berlusconiano garantista che l'etica non è solo un sostantivo ma uno stile di vita.