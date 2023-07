Scafati. Rio Sguazzatorio e fiume Sarno, Aliberti: "Se non si draga la città resterà sott’acqua"

"Alla riunione convocata dal Vice Presidente della Regione Campania on. Fulvio Bonavitacola sulla questione degli #allagamenti emerge il ritardo della Regione nel trovare una strategia per la soluzione di un problema per il quale era stato avviato già nel 2014 il Progetto Grande Sarno. Oggi si è ritornati a parlare di quel progetto ma nella riunione ho sottolineato che Scafati ha bisogno di un intervento #urgente più di tutti gli altri comuni. Abbiamo bisogno di mezzi in occasione degli allagamenti e soprattutto del dragaggio e del decespugliamento nella tratta del Sarno che va dalla confluenza del Fiume con la Cavaiola fino ad arrivare alle dighe in piazza Garibaldi. C’è bisogno del dragaggio della prima parte del Rio Squazzatorio da SUBITO: non si può aspettare un progetto così vasto i cui tempi sono infiniti, siamo ormai già in ginocchio! Nei prossimi giorni faremo avere fotografie report e una nostra proposta di #soluzione del problema all’assessorato all’Ambiente affinché si intervenga da subito senza tentennamenti. Scafati non può più aspettare".