Oratori e parrocchie, Tommasetti: “Il Consiglio regionale approva all’unanimità la mozione della Lega”.

Interventi per manutenzione e adeguamento di oratori e parrocchie come luoghi di aggregazione. Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri Antonella Piccerillo (prima firmataria), Aurelio Tommasetti, Carmela Rescigno e Severino Nappi del gruppo Lega.

Un'iniziativa volta a rivalutare il ruolo di parrocchie e oratori come presidi di contrasto alia povertà educativa da sostenere attraverso attività di doposcuola e socializzazione, ma con evidenti carenze nelle strutture dove vengono organizzate numerose attività culturali, teatrali e sportive, come campetti di calcio e cortili, ritenuti luoghi preziosi per sottrarre bambini e ragazzi a rischio alia strada.

“Nell’era dei social media, che hanno i loro aspetti positivi, la socializzazione è sempre più minata - sottolinea il consigliere regionale Aurelio Tommasetti - Abbiamo chiesto un impegno concreto alla Regione per I’adeguamento degli impianti a disposizione di oratori e parrocchie alle norme di sicurezza, I’eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti, nonché di individuare risorse economiche per favorire un’adeguata manutenzione su tutto il territorio regionale e un sostegno alle associazioni sportive e di promozione sociale dedite al volontariato in tutte le sue accezioni”.