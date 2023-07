San Valentino Torio. Rifacimento delle strade: al via i lavori di Enel, Gori e open fiber

Iniziati i lavori di rifacimento delle strade da parte di ENEL DISTRIBUZIONE, GORI ed OPEN FIBER in stretta sinergia con il Comune.

In questi ultimi mesi tante opere pubbliche si stanno realizzando sul territorio e numerosi sono gli investimenti che si stanno materializzando per infrastrutturare il paese.

Reti fognarie, infrastrutture per energia elettrica, banda ultra larga.

L' ENEL ha realizzato il potenziamento delle proprie infrastrutture per erogare maggiore potenza energetica a imprese e famiglie.

Tanti sono stati gli interventi in piu' punti del paese a partire da via Tuoro, via Vetice, via Cesina Pugliano, Via De Nicola, Via San Vincenzo, Via Orto, Via Diaz, ecc, ecc.

Anche la GORI, come sapete, in qualita' di soggetto attuatore per conto della Regione Campania, dei lavori per il completamento e l' ampliamento della rete fognaria, sta realizzando interventi in piu' punti del territorio e tanti sono gli scavi realizzati e da ripristinare.

Via Tuoro, Via Sanguette, Via Zeccagnuolo, Via Porto, Via Sottosanti, Via Sciulia, Via Cesina Pugliano, ecc, ecc.

Anche OPER FIBER ha eseguito ed eseguira' ancora interventi per il potenziamento e l' ampliamento dell' infrastruttura a banda larga (BUL) e di questo vi notizieremo piu" avanti.

A seguito di varie riunioni intercorse tra Il Comune, Gori, Enel e Open Fiber per coordinare i lavori di potenziamento infrastrutturale e nel contempo rimettere in sicurezza le strade, finalmente ieri sono INIZIATI i lavori di rifacimento delle varie strade cittadine, cosi come gia' fatto ad esempio a Via Annunziata dove, a seguito della realizzazione della rete fognaria, abbiamo fatto rifare poi il manto stradale e la segnaletica per tutta la larghezza della carreggiata.

Ci sono stati e ci saranno ancora disagi ma e' importante capire che dopo avere realizzato e ripristinato provvisoriamente gli scavi occorre aspettare alcuni mesi, necessari per l' assestamento degli scavi stessi, prima di realizzare il rifacimento definitivo e completo del manto stradale.

Ripristineremo tutto ed a seconda dei casi o ENEL o GORI o OPEN FIBER rifaranno il manto stradale cosi come era prima che effettuassero i loro interventi.

Proprio ieri, come vedete dalle foto, sono iniziati i lavori di fesatura e domani si asfalta a VIA TUORO, VIA GIACOMO D' AMBROSI e parte di VIA VETICE (in tal caso a carico di ENEL DISTRUBUZIONE).