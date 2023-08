Ospedali al collasso, Carpenteri (FdI): a Salerno una lunga fila di ambulanze

La sanità in Campania oramai è al collasso: la lunga fila di ambulanze che, ieri pomeriggio, si è formata dinanzi all'ingresso del Pronto Soccorso dell'Ospedale Ruggi di Salerno è solo l'ultimo caso di pessima gestione del sistema sanitario regionale da parte di una classe politica che è giunta al suo capolinea.

In qualità di Consigliere Regionale, voglio anzitutto esprimere massima solidarietà al personale sanitario in servizio, costretto a fare fronte alle carenze strutturali e di organico. Mi pare evidente che, a questo punto, l'unica possibilità per uscire da questa situazione drammatica è che il Governo intervenga con decisione: il diritto alla salute dei cittadini campani non può più essere ostaggio di De Luca e dei suoi, che hanno ampiamente dimostrato di non avere le capacità necessarie a garantirlo. Gli esempi potrebbero essere tanti. Uno su tutti: i soldi spesi da De Luca per le inutili Covid Card della Regione sarebbero stati assai più utili se impiegati per assumere nuovo personale ed evitare figuracce come quella di ieri al Pronto Soccorso di Salerno.