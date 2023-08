Pellezzano. Morra bis, ecco le cose realizzate nei primi 100 giorni

100 giorni da Sindaco di Pellezzano, per la seconda volta consecutiva, grazie all'enorme consenso elettorale ottenuto alle elezioni comunali di fine maggio. 100 giorni al lavoro per proseguire il percorso intrapreso nel 2018, per completare il programma elettorale, per dare il via alle nuove attività: e cosi' in questi primi 100 giorni di Amministrazione Comunale sono stati realizzati diversi interventi:

- inaugurato il nuovo sagrato della Chiesa di San Bartolomeo a Capezzano,

- aperto al pubblico l’area di parcheggio in via V. e R. Rago alla frazione Coperchia,

- il prossimo 9 settembre partirà il progetto “EduCampus” con l’inaugurazione del primo “micro-nido” a Capezzano,

- Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della scuola in via A. Vitale a Pellezzano,

- Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico in via Filanda e via Gramsci con la realizzazione di muri di contenimento,

- Ottenuti 300mila euro dalla Regione Campania per la pubblica illuminazione sulla strada provinciale Pellezzano - Cava e Via Casignano,

- Il 28 agosto vengono avviati i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido comunale presso la scuola di Cologna e quelli di adeguamento della sicurezza sismica e completamento della caserma dei carabinieri a Coperchia.