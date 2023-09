Scafati. Allagamenti, Aliberti: "Chiediamo alla Regione lo stato di calamità e celerità nell' esecuzione dei lavori"

"Per gli allagamenti di sabato scorso chiediamo alla Regione lo stato di calamità anche per Scafati e celerità nell' esecuzione dei lavori che avevamo già programmato. - A dirlo è il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti - A breve avremo un incontro con il Presidente del Consorzio di bonifica per verificare il progetto previsto dalla determina di 5 milioni di euro della Regione Campania che siamo riusciti ad ottenere in seguito al sopralluogo all'Alveo comune nocerino. Abbiamo concordato e stiamo eseguendo i lavori di pulizia di alcuni canali, dopo il taglio dell'erba con mezzi meccanici, per liberare i tappi che si formano all'altezza di alcuni punti critici e che determinano allagamenti, in particolare sul San Tommaso, via Tora trav. Concilio e il ponte di via delle Industrie. Questa mattina ho avuto #contatti con l'ing. Vacca della Regione per un nuovo tavolo tecnico al fine di valutare i lavori che sono fuori dal decreto della Regione e di cui abbiamo parlato anche con il Vice Presidente Bonavitacola: in particolare il taglio del canneto per aumentare la sezione idrica del Fiume Sarno, il dragaggio del tratto dall'intersezione dell'Alveo fino a Piazza Garibaldi e di Rio Sguazzatorio fino a piazza Garibaldi. Con la Protezione Civile questa mattina sono stato a #verificare i lavori al ponte Marconi che è stato abbattuto da parte della SMA. Nonostante l'intervento la portata dell'acqua rimane lenta e stagnante provocando il deflusso di gran parte delle acque nel Rio Sguazzatorio. Via Longole, fino a ieri completamente allagata costringendo i cittadini in casa, oggi è #libera e agibile, per cui nelle prossime ore provvederemo ai lavori di pulizia di una strada di periferia che non può essere abbandonata a se stessa".