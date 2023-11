Scafati. Carotenuto: "Ricomincia la stagione dei 6x3 a spese della città"

"Ricomincia la stagione dei 6x3 a spese della città". Ad attaccare l'amministrazione comunale di Scafati è il capogruppo di Scafati Arancione Francesco Carotenuto.

"Abbiamo conosciuto questo modo di fare negli anni passati da quella stessa amministrazione sciolta nel 2017 che provocò un buco di oltre 30 mln di euro di disavanzo. - continua Carotenuto -

Oggi, come anni fa, e sempre a spese degli scafatesi, ecco che ricompaiono i famosi 6x3 bugiardi, mistificatori e propagandistici che tentano di raccontare una realtà montata e finta.

I fondi FESR Campania 2014/2020 riconoscono alle città di medie dimensioni il carattere prioritario dello sviluppo delle aree urbane nell’affrontare le sfide economiche e sociali finalizzate al miglioramento della qualità della vita e prevede un Asse dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile, che individua quali destinatari le 19 Città Medie della Campania, tra cui Scafati, non sono certo dovuti dalla capacità di questo governo cittadino.

Opere già finanziate e in parte già appaltate da mesi, prima ancora dell’insediamento di questa amministrazione.

Ora capiamo perché si sono votati una variazione di bilancio in cui hanno messo più soldi alle attività istituzionali e tolto da capitoli importanti come polizia locale, urbanistica, ambiente e tanto altro.

Si sono assunti ancora una volta la responsabilità di scelte che non solo vanno esattamente nella direzione opposta del piano di riequilibrio successivo ai danni provocati dagli stessi che oggi governano, ma funzionali alla mistificazione seriale a cui ci hanno già abituati negli anni passati".