Nocera Inferiore. Questione Villa dei Fiori, dopo la sentenza del Tar il sindaco De Maio dice la sua

Ampliamento Villa dei Fiori, dopo la sentenza del Tar Salerno, il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio dice la sua sulla questione.

«In merito alla sentenza del Tar Salerno sulla vicenda Villa dei Fiori i legali valuteranno la strada da percorrere nell’interesse della Città di Nocera Inferiore. Tuttavia, è evidente, così come è emerso dalla documentazione agli atti del giudizio in questione, che è venuto meno l’interesse ad ampliare la Casa di Cura, alla luce dei provvedimenti in materia sanitaria adottati dalla Regione Campania (riconversione posti letto in eccedenza). Tale circostanza è avvalorata dalla iniziale richiesta di ampliamento dei privati che recentemente si è ridotta ad una mera manutenzione ordinaria per l’adeguamento dei locali esistenti, eseguibile in “28 giorni”, come da loro stessi rappresentato alla Regione Campania attraverso la presentazione di uno specifico cronoprogramma dei lavori. La rinuncia all’ampliamento è apprezzabile dal punto di vista della tutela paesaggistica e della difesa del suolo in un’area fragile del nostro territorio, tema che ci impegna ogni giorno e che impone, aldilà dei giudizi intrapresi, maggiore responsabilità da parte di tutti» dichiara il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio