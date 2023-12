Scafati. Ospedale Scarlato, Aliberti: "Anche Cappellacci ha potuto constatare come la vicenda sanitaria sia diventata una questione politica"

"Anche l'onorevole Cappellacci ha potuto constatare come la vicenda sanitaria sia diventata una questione politica per De Luca". A dichiararlo è il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti dopo la visita all' ospedale Mauro Scarlato di Scafati del presidente della XII commissione parlamentare affari sanità Ugo Cappellacci.

"Il Governatore della Campania divide gli amici dai nemici e Scafati è per lui una città nemica, che deve essere mortificata insieme al suo sindaco di centrodestra.

La Sanità in Campania è nelle sue mani: lui può decidere chi deve vivere e chi deve morire. - continua Aliberti -

Dopo la lettera che ho inviato al Ministro della Salute e all'on.Cappellacci per esprimere tutta la mia preoccupazione rispetto alla situazione del Mauro Scarlato e all'assenza dell'emergenza nel nostro territorio, il Presidente ieri è arrivato a Scafati. L'ho accompagnato al Mauro Scarlato per un sopralluogo e per raccontargli da vicino la situazione che siamo costretti a vivere in tema di Sanità ed emergenza. Insieme, alla presenza anche di consiglieri comunali e su richiesta dell'on. Cappellacci, ci siamo confrontati con il Direttore sanitario, Maurizio D'Ambrosio inviato a Scafati dal Direttore generale Sosto. Con D'Ambrosio abbiamo fatto il punto su tutta la questione, raccontando i fatti accaduti dal 2011 ad oggi. Alla richiesta di visionare i reparti, è spuntata però una nota del DG nella quale VIETAVA al Presidente il sopralluogo se non nei reparti di direzione sanitaria. Questa è stata l'ulteriore dimostrazione che ci troviamo di fronte ad una questione della Sanità che è diventata arma di battaglia politica. Ho provato a ragionare con il livello regionale: ribadisco, se il problema sono io, sono disposto a dimettermi domani purché si riapra. Se c'è un problema che riguarda ALIBERTI lo dicano chiaramente, vado a casa perché sarebbe la mia più grande vittoria e la realizzazione del mio più grande obiettivo politico per la Città".