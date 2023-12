Sant' Egidio del Monte Albino. Forno crematorio, Marrazzo: "Partita chiusa? forse sì"

"Un comune allo sfascio, forno crematorio – partita chiusa? forse sì". A dichiararlo è il consigliere comunale di Coraggio Sant'Egidio Roberto Marrazzo -

"Hanno suscitato legittimo sconcerto tra i cittadini le immagini di betoniere all'interno del cimitero comunale che, nonostante la pioggia, lavoravano a pieno regime per il getto del solaio del forno crematorio. A molti è sembrata la scena finale della triste vicenda del forno, un segno che ormai esso sarà realizzato e messo in funzione. - continua Marrazzo -

La partita è chiusa quindi? Noi riteniamo quasi sì, ma non nel senso auspicato dagli ultras della realizzazione del forno. Difatti, fermo restando che la volontà dell'Amministrazione Comunale, al di là di flebili giustificazioni, è quella di realizzare il forno, va detto che negli ultimi giorni in Regione Campania sono stati compiuti significativi passi in avanti per l'approvazione definitiva del Piano Regionale sui forni crematori, che esclude S. Egidio dai Comuni dove essi potranno essere messi in funzione.

Dunque, una volta approvato il Piano, il forno crematorio, anche se realizzato, non potrà mai essere messo in funzione e resterebbe lì, in bella mostra a testimoniare il fallimento di questa Amministrazione. Un fallimento i cui costi già ingenti stanno lievitando in questi giorni, in quanto la maggioranza non ha voluto sospendere i lavori in attesa della decisione della Regione.