Sarno. Area Pip nel degrado e lavori fermi al palo, Sirica (FdI): "Dove sono finiti i fondi della Regione Campania?"

"Area pip in totale degrado, soldi pubblici distratti per l'ordinaria manutenzione e la programmazione prevista nei vari bilanci dove è finita?" A sollevare la questione è il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Sarno Enrico Sirica. Da anni e anni si attendono i lavori per il completamento dell'area Pip di via Ingegno, lavori appaltati nel 2020 dovevano essere terminati entro un anno dall'apertura del cantiere. Ad oggi, non solo non si hanno notizie dei lavori ma l’area Pip è sempre più degradata. Oltre la metà delle opere previste non è stata ancora completata. Una situazione che preoccupa non solo gli imprenditori ma tutti i cittadini, viste le condizioni in cui versa via Ingegno, mettendo a rischio anche l’emissione del finanziamento regionale da 7 milioni di euro, liquidato soltanto al 22 per cento. "Solo promesse fatte ma nessuna mantenuta, l'area industriale ne è la dimostrazione. Sono stati presi soldi dalle casse dell'Ente per asfaltare alcune strade dell'area industriale, ma dopo qualche mese le strade già sono impraticabili. Piuttosto - continua Sirica - dove sono finiti i lavori finanziati dalla Regione con un decreto da sette milioni di euro? Lavori fermi ormai da anni e del completamento e miglioramento dell’area Pip di via Ingegno non se ne parla più, ma intanto si pensa all'ampliamento della zona industriale, senza completare quella esistente. I lavori appaltati nel 2020 dovevano essere terminati entro un anno dall'apertura del cantiere. Ma ad oggi oltre la metà delle opere previste non è stata ancora completata. Vorremmo dei chiarimenti in merito da parte dell'amministrazione comunale e vogliamo conoscere i motivi di questo ennesimo fallimento. Diversi gli imprenditori che in questi anni hanno lasciato l’area industriale, visto il degrado in cui versa. Inoltre, ci fa anche piacere sapere che fine ha fatto la tanto decantata "cabina di regia", creata appositamente per l’area industriale. L’amministrazione di centrosinistra, dopo 10 anni, ci consegna un’area Pip ridotta a discarica e con le aziende in fuga". La ditta incaricata dal Comune per gli attesissimi lavori all’area industriale è il Consorzio Stabile Fenix, con la consorziata designata Euro Strade, che si aggiudicò la gara con un ribasso del 34,2% sull'importo complessivo a base di gara di 4.650.000 euro, avendo così la meglio su 97 altre ditte e raggruppamenti di imprese che avevano presentato le loro offerte alla ex AgroInvest in qualità di stazione appaltante. I lavori per il pip sono stati finanziati con un stanziamento di 7 milioni di euro dalla Regione Campania.