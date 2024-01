Nocera Inferiore. Alveo comune nocerino: al via i lavori di pulizia

Inizio lavori di pulizia dell' Alveo comune nocerino. "Grazie al lavoro iniziato in commissione ambiente della Regione Campania con i Sindaci dell’Agro, il Consorzio di Bonifica, successivamente le attività di ricognizione del territorio, una volta ottenuto nel mese di agosto il finanziamento regionale, ha appaltato le operazioni di pulizia dell’alveo, che ora interessano anche il nostro territorio. - spiega il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio - Nelle prossime settimane inizieranno anche i lavori di messa in sicurezza dei punti più critici delle sponde del torrente, lavori sempre appaltati dal Consorzio. Nel contempo, l’amministrazione comunale ha definito i progetti esecutivi della messa in sicurezza delle sponde dei torrenti Cavaiola e Solofrana di cui chiederemo ulteriore affidamento".