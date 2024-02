Costiera Amalfitana. Micro credito agricolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, la proposta di Italia Viva Costa d'Amalfi in Regione

Nella giornata di ieri 6 febbraio 2024, il coordinamento Italia Viva Costa d'Amalfi ha incontrato l'Assessore all'agricoltura della Regione Campania,Nicola Caputo, presso la sede dell'assessorato in Regione.

Durante l'incontro abbiamo presentato una nostra proposta per l'agricoltura in Costa d'Amalfi, che dovrebbe tenere conto della realtà territoriale.

Come Italia Viva Costa d' Amalfi abbiamo avuto uno scambio di opinioni formulando all' Assessore alcune proposte. Abbiamo evidenziato le condizioni e le iniziative da realizzarsi in sinergia con gli organi istituzionali per creare momenti di confronto e proposte che a nostro avviso potrebbero essere efficaci.

Abbiamo ricevuto grande attenzione, sensibilità istituzionale e disponibilità a trovare una soluzione che vada incontro alle giuste esigenze dei proprietari dei giardini in Costiera Amalfitana. Inoltre abbiamo invitato l’Assessore a conoscere alcune realtà che hanno avuto un gran riscontro positivo come l'esperienza del lemon tour ad Amalfi e del sentiero dei limoni fra Maiori e Minori.

Italia Viva Costa d'Amalfi vista la particolarità del nostro territorio, e della parcellizzazione della proprietà agricola propone un incontro per discutere di un'idea di "Micro credito agricolo per, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assegnazione di beni strumentali atti al mantenimento ed alla produzione agricola in Costa d'Amalfi" rivolto a tutti i proprietari dei giardini del territorio

Questa formula di intervento consentirà un approccio nuovo agli interventi fin d'ora pianificati nell' ottica di salvaguardia del territorio, del paesaggio e della redditività agricola.

PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp!

Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato