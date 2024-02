Baronissi. Elezioni amministrative 2024: Casaburi è la candidata sindaca di "Italia Sovrana"

Come già noto, nei prossimi mesi del 2024, anche a Baronissi ( Sa ) si terranno le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e relativo Sindaco/a. Il partito ITALIA SOVRANA sempre sensibile e vigile ai bisogni dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti fragili socialmente, si pregia candidare a Sindaca, la propria coordinatrice regionale campana, Alberta Casaburi, esperta conoscitrice del territorio pertinente. Finalmente aria nuova e salubre per i residenti di Baronissi che potranno spazzare via, attraverso un voto ponderato e finalmente utile, molti politicanti che nel tempo, hanno utilizzato le loro funzioni di servitori del popolo, come potere per sottomettere e ingannare la gente. E' ora di fare la vera politica, quella che con competenze, priorità, e legalità, chiedono i cittadini, sia per una costante crescita socio-economica-sociale della loro città e sia per una offerta di servizi innovativi ed efficaci alla popolazione. Il motto di Italia Sovrana è sempre lo stesso: IL POPOLO AL PRIMO POSTO e di ciò Alberta Casaburi è da sempre la più ampia garanzia, per professionalità e dirittura morale.

