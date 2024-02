Scafati. Passaggi a livello Eav: l' amministrazione comunale incontra i vertici dell'azienda

L' amministrazione comunale di Scafati incontra Eav per chiedere la messa in sicurezza dei passaggi a livello nel territorio di Scafati.

"Ieri pomeriggio, siamo stati convocati presso gli uffici Eav per discutere la chiusura di alcuni passaggi a livello nel Comune di Scafati. - spiega il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti - All'incontro, erano presenti i tecnici Eav, il Presidente della IV Commissione (Regione Campania), l'assessore alla Sicurezza stradale Angelo Matrone, la consigliera comunale Antonietta Marra. Con Eav, in realtà sulla questione dei passaggi a livello e della loro messa in sicurezza parlammo già ad ottobre, quando incontrammo alcuni responsabili della società per un progetto riguardante le Ferrovie dello Stato. Come al solito, però, si arriva al problema solo dopo un evento tragico che ti costringe ad aprire gli occhi: l'invito al tavolo con Eav arriva solo dopo la morte di un lavoratore innocente. Una lentezza e una cattiva gestione che coinvolge sicuramente i passaggi a livelli non custoditi ma anche i trasporti, in particolare quelli della vesuviana, che mortificano la città di Scafati e i comuni che dovrebbero usufruire di questo servizio: mancanza di corse, treni ormai obsoleti e assenza di sicurezza negli orari serali.

In uno scontro duro, abbiamo fatto prevalere la nostra idea di messa in sicurezza di tutti i passaggi a livello perché per noi i passaggi a livello senza barriere sono da terzo mondo, questo nonostante non si sia ben capito nella società chi svolge il ruolo politico all’interno della gestione regionale e chi il ruolo di tecnico".

