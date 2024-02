Fiume Sarno, in audizione Regione, Gori, Consorzio di Bonifica e Sindaci

Questione fiume Sarno, in audizione Regione, Sindaci, Gori e Consorzio di Bonifica.

"È partita nelle scorse ore la convocazione per una nuova seduta della Commissione Trasparenza della Regione Campania, che si terrà la prossima settimana e che sarà dedicata alla delicata problematica del fiume Sarno e dei suoi affluenti. La Commissione, che ho l'onore di presiedere, prevede l'audizione dei rappresentanti del governo Regionale, dei Sindaci dei comuni interessati, della Gori e del Consorzio di Bonifica.- scrive il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nunzio Carpentieri -

Al centro della discussione, che prenderà le mosse dai recenti ed ennesimi episodi di allagamenti ed esondazioni dei giorni scorsi, anzitutto uno punto sui lavori in corso, che riguardano in particolare il fiume Sarno e l'Alveo comune nocerino. Ho disposto, però, che la Commissione si occupi anche e nel dettaglio della questione legata ai lavori per il depuratore di Angri e, in particolare, dell'intervento di realizzazione del secondo collettore. Lavori sui quali, nelle scorse settimane, ho lanciato un serio grido di allarme.

Voglio augurarmi che, considerata la delicatezza degli argomenti, tutti i soggetti convocati in audizione vorranno essere presenti".

PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp!

Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato