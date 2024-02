Scafati. Ciclo dei rifiuti, l' opposizione attacca: "L'ennesima sceneggiata del sindaco Aliberti a spese dei cittadini"

"Ciclo dei rifiuti: l'ennesima sceneggiata del sindaco Aliberti a spese dei cittadini". A dirlo sono i consiglieri di opposizione Francesco Carotenuto, Michele Grimaldi e Francesco Velardo.

"Una legge nazionale del 2011 e la legge regionale del 2016 impongono ai Comuni di associarsi per gestire il ciclo dei rifiuti: questo al fine di creare economie di scale, e cioè di aumentare l'efficienza e diminuire i costi (e cioè le tariffe). - continua la nota dei tre consiglieri comunali -

I Comuni associati - nel nostro caso SAD agro_settentrionale Scafati, Angri, Pagani, Sant'Egidio e Corbara - pososno scegliere se gestire il servizio in house, con una società mista o fare ricorso al mercato. La legge, lo diciamo subito, prevede ovviamente la piena tutela dell'occupazione per tutti i lavoratori e le lavoratrici, e dunque anche quelli dell'Acse in tutti i casi.

E allora quale è il problema? Il problema è che tre città del SAD vogliono fare ricorso al mercato, nel mentre il Comune di Scafati continua ad inventare soluzioni fantasiose, contra legem, e non applicabili, pur di bloccare questo percorso.

Il perché è purtroppo evidente: si vogliono continuare in maniera autonoma a gestire assunzioni e risorse, appalti e spese. Il tutto a scapito della qualità del servizio (Scafati ha una percentuale di raccolta differenziata sotto la media provinciale) e delle tasche dei cittadini (abbiamo tra la TARI più alte della Regione Campania).

Ovviamente, purtroppo, di tutta questa discussione i Consiglieri comunali sono stati lasciati quasi del tutto ignari, con scelte individuali e solitarie del Sindaco su tutti i tavoli.

Nei giorni scorsi il Consiglio Di Ambito, deputato dalla legge a decidere, a causa delle follie amministrative e dei ritardi di questa amministrazione e di quella precedente, ha avviato le procedure per la concessione esterna del servizio, che sarà gestito in maniera unitaria in tutto il SAD agro _settentrionale, con un investimento decennale di 270milioni di euro.

Il Sindaco si scaglia contro la concorrenza e cambia idea repentinamente. E annuncia anche l'ennesima battaglia legale a perdere, con spese ed avvocati a carico delle casse del Comune.

Esattamente come già successo con la figuraccia davanti al tar di qualche settimana fa sulla vicenda dell’ordinanza contro asl e regione.

A proposito, stiamo ancora aspettando la documentazione relativa agli incarichi dati ai due avvocati per difendere l’ente da questa follia".

