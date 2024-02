Cammarano: “Tavolo tecnico con Coldiretti, Confagricoltura e Cia per lo sviluppo dell’agricoltura nelle aree interne”

“Oggi in Consiglio regionale abbiamo incontrato i rappresentanti di Coldiretti Campania, Confagricoltura Campania e Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) Campania per pianificare le attività per la salvaguardia e lo sviluppo dell’agricoltura nelle aree interne. Seguendo l’iter che abbiamo portato avanti con successo nei mesi scorsi con Confindustria Campania, inizieremo nelle prossime settimane un ciclo di audizioni della Commissione Aree interne in tutte le province della regione volto ad ascoltare le istituzioni locali, gli imprenditori agricoli e le associazioni sulle criticità che ostacolano il progresso dei territori. Raccoglieremo idee, proposte e suggerimenti che sottoporremo alla Giunta regionale e redigeremo una proposta di legge a livello nazionale per supportare il comparto agricolo nelle aree interne, rispondendo alle esigenze e alle aspirazioni del territorio”. Dichiara il presidente della commissione Aree interne Michele Cammarano che oggi, nel corso del tavolo tecnico in Consiglio regionale, ha incontrato il direttore di CIA Campania Mario Grasso, la responsabile dell'ufficio legale Coldiretti Campania Catia Gravina e il rappresentante di Confagricoltura Campania Paolo Conte.

"Continuiamo a ritenere la sinergia tra istituzioni e associazioni un elemento fondamentale per favorire lo sviluppo delle aree interne della nostra regione. L'obiettivo primario rimane quello di promuovere la crescita e la nascita di nuove filiere produttive locali, incentivando la ripresa economica e sociale del territorio e creando opportunità lavorative per i giovani residenti attraverso l’insediamento di nuove attività. Solo in questo modo - conclude Cammarano - riusciremo finalmente a mitigare il rischio di marginalizzazione e il declino demografico”.

