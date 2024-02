Sarno. Centrodestra unito e civiche presentano il candidato sindaco Cocca: "Pronti a sfrattare il centrosinistra con una proposta seria e autorevole"

di Carmine Pecoraro

Pronti ed uniti per dare lo sfratto al malgoverno di centrosinistra che dopo dieci anni ha lasciato solo macerie a Sarno. Questo il filo conduttore della conferenza stampa al bar Acquedotto 43 con cui tutta la coalizione di centrodestra ha presentato la candidatura a sindaco dell'ingegnere Giovanni Cocca di Fdi.

A sostegno dell'aspirante primo cittadino anche diverse civiche in passato vicino al centrosinistra.

Tutela della salute, creazione di nuovi posti di lavoro, sicurezza, viabilità ed ambiente le priorità del programma elettorale di Cocca. Quest'ultimo ha annunciato anche l'avvio di una campagna di ascolto tra cittadini delle frazioni e le associazioni di categoria per recepire le loro istanze ed inserirle nel programma.

Presenti tra gli altri il consigliere regionale Nunzio Carpentieri ed il coordinatore provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore. "Con l'evento di questa mattina - ha detto Cocca - di unità e forza prepariamo lo sfratto del governo di questa città con il nostro che intende riportare Sarno al vecchio splendore".

Ben dodici i partiti a sostegno del candidato sindaco. Sette dei partiti del centrodestra (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Europa Nazione, Dc) e cinque civiche (Giovanni Cocca Sindaco, Rete Libera, Sarno Civica, Sarno Democratica, Sarno città da Vivere) a conferma della grande forza aggregativa di Giovanni Cocca.

La candidatura di Cocca è partita nell'agosto scorso con una lettera del coordinatore cittadino di FdI Enrico Sirica ai vertici del partito che indicava in Cocca il candidato sindaco di Fratelli d'Italia. Grande entusiasmo alla presentazione con la presenza di tantissime persone e di tutti i big locali e provinciali dei vari partiti della coalizione.

Livio Falciano in rappresentanza di Forza Italia nel prendere la parola ha precisato non solo il lungo travaglio del partito prima di arrivare alla decisione di appoggiare Giovanni Cocca candidato sindaco, ma in particolare ha ringraziato Domenico Crescenzo per il passo indietro fatto, con grande onestà e maturità politica.

Il progetto Cocca Sindaco

"Oggi siamo riusciti a chiudere il cerchio di un lungo ciclo di interlocuzioni che ha visto, progressivamente, la costruzione di un progetto di rilancio per la città di Sarno Insieme a Fratelli d’Italia, UDC e movimenti civici sino alla Lega, a Noi Moderati ed infine a Forza Italia. - spiega il candidato sindaco Giovanni Cocca -

Sono felice ed orgoglioso di poter guidare una coalizione che rappresenta una proposta di governo forte ed autorevole!

La nostra, è un’alternativa credibile alla cattiva gestione della cosa pubblica degli ultimi dieci anni da parte dell'amministrazione in carica.

Con l’adesione di Forza Italia, il Centro Destra andrà unito alle prossime elezioni amministrative; a tutti gli attivisti ed al loro gruppo dirigente va il mio sincero ringraziamento.

Inoltre, con il fondamentale apporto di una buona parte del mondo civico, siamo riusciti a formare una squadra forte e compatta con cui iniziare un percorso virtuoso che ci porterà a proporre la nostra idea di sviluppo della città.

Nei cinque anni vissuti nei banchi dell'opposizione, a stretto contatto con i colleghi consiglieri, abbiamo già testato la forza e l’unità della nostra squadra, proponendo importanti argomenti di riflessione.

Sui temi quali: ambiente, salute, giovani, gestione delle partecipate, opere pubbliche e urbanistica, ci siamo sempre confrontati con grande rispetto sempre perseguendo gli interessi della collettività.

Le nostre proposte, purtroppo, sono state completamente disattese dall’attuale maggioranza.

Nuove risorse e nuovi progetti sono necessari per analizzare i tempi che stanno cambiando ed interpretare le esigenze della cittadinanza, proponendo una visione più moderna della nostra amata città.

Gli aspetti programmatici

Gli aspetti programmatici prioritari saranno divulgati nel corso delle prossime settimane:

• ambiente e salute, viabilità, valorizzazione delle bellezze della nostra città e del grande patrimonio agricolo e naturalistico,

• sicurezza e pubblica illuminazione,

• riqualificazione del centro storico e delle periferie,

• commercio, sviluppo dell'area industriale,

• coinvolgimento dei giovani, della terza età e delle persone fragili,

• nuove opere pubbliche e completamento di quelle incompiute,

sono tra le principali priorità che metteremo nella nostra agenda politica.

Maggiore sicurezza

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento di atti criminali e un lento degrado della nostra città.

L'implementazione della videosorveglianza e ogni iniziativa rivolta ad innalzare il controllo del territorio assume un'importanza centrale per migliorare il livello di vivibilità.

Un piano di controlli sulle residenze per le persone che vivono nel territorio comunale, al fine di verificare le regolarità in termini di sicurezza, agibilità ed igienico-sanitarie in cui si trovano soprattutto alcune zone del centro storico.

Serve, poi, anche una riqualificazione degli impianti di illuminazione. Quella esistente è dir poco insufficiente non assicurando una degna visibilità notturna. Bisogna, in altri termini, riaccendere una luce su Sarno, promuovere le nostre innumerevoli bellezze e pianificare degne iniziative di promozione territoriale di livello nazionale e regionale.

Recupero centri storici

Stiamo approfondendo tutta la parte che concerne il recupero dei centri storici con i Piani di Recupero delle frazioni e delle vecchie masserie, ipotizzando anche una spinta alle piccole imprese e al mondo dell'edilizia con l'introduzione di azioni previste dalla legge 13/2022 della Regione Campania soprattutto nell’art.3, che riguarda ala rigenerazione urbana nella pianificazione urbanistica.

Porteremo avanti il controllo dell'ambiente e del territorio.

Ambiente

L'aumento dei tumori sulla nostra popolazione ci impone di limitare ogni forma di variabile ambientale.

Occorre attivare subito un monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua e della terra.

Sono trascorsi più di 25 anni dalla frana del maggio 1998 e ancora non abbiamo certezza sulle opere realizzate per la mitigazione del rischio idrogeologico, una vera vergogna!

Chiederemo alla Regione Campania l'apposizione di poste di bilancio specifiche e costanti che non siano legate alle emergenze.

La manutenzione ordinaria delle vasche di laminazione occorre che abbia una pianificazione e non può essere concepita come è stato gestito in questi anni, visto che non abbiamo nemmeno la contezza della proprietà dei suoli su cui insistono le opere stesse.

Riqualificazione e rilancio dellarea Pip

La situazione della zona PIP al netto di iniziative effettuate a pochi mesi dalle elezioni è vergognosa.

Andremo ad ultimare gli interventi di urbanizzazione, predisporre azioni di pulizia, manutenzione e controllo dell'intera area, in modo costante e non in maniera saltuaria ed emergenziale.

L’area PIP dovrà essere il fiore all’occhiello di tutte le importati realtà produttive ed imprenditoriali presenti sul nostro territorio. Manutenzione e sicurezza, da attuare con uno specifico piano di controllo e monitoraggio, anche notturni, dovranno essere garantiti, con stanziamenti importanti ed oculati, sia a chi investe ed opera nella zona che a coloro che fruiscono dei servizi delle aziende presenti.

Inoltre il monitoraggio delle polveri sottili e delle fonti inquinanti dovrà garantire anche la vivibilità delle zone circostanti.

Politiche giovanili

Per compulsare i ragazzi di Sarno ed attrare quelli dei comuni vicinori, dobbiamo mettere in campo una serie di iniziative tra cui la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile all’interno dell’area ex distributore di carburante in Piazza Marconi ed una calendarizzazione di eventi che coinvolgeranno i ragazzi di tutte le fasce d’età.

Avvieremo un tavolo di confronto continuo con tutte le associazioni che si occupano di persone fragili, potenziando anche il rapporto con Agro Solidale.

Per la silver age possiamo immaginare di coinvolgere varie associazioni già presenti ed attive sul territorio al fine di poter realizzare l’UNITRE, l’università della terza età.

Nuove opere pubbliche e completamento di quelle esistenti

Infine, proporremo la realizzazione di nuove opere pubbliche ed il completamento di quelle lasciate nell’oblio del tempo a partire dal Pala Mattiucci, grazie anche ai fondi del PNRR cui potremo attingere ancora per altri tre anni.

Tutto questo sarà solo una parte del nostro impegno per la futura amministrazione.

Dibattito in Città su facce nuove e facce vecchie della politica locale, Cocca replica

Infine, in questi giorni sento un dibattito in Città su facce nuove e facce vecchie della politica locale.

In generale ritengo la politica un’attività che si basa su passione, impegno ed altruismo, per cui tanto onore a chi da anni si impegna sul territorio nell’interesse dei cittadini.

La sinistra dovrebbe spiegare come mai progressivamente ha allontanato le sue risorse migliori ed emergenti, penso a Ferrentino, al prof. Salerno, al vice sindaco Robustelli.

Il punto non è il dibattito tra il vecchio ed il nuovo , la questione è che noi possiamo dire quello che vogliamo fare avendo trascorso anni all’opposizione, loro devono dire quello che hanno fatto, in particolare il mio avversario, che in 15 anni, a fasi alterne tra destra e sinistra, egemonizzando il settore commercio della nostra città, deve spiegare come mai questo settore attraversa una crisi continua, come mai Sarno non ha una sua movida, come mai la nostra città non riesce ad essere più attrattiva come accadeva un tempo.

Noi porteremo avanti idee e progetti per riqualificare e ripopolare le nostre piazze e le nostre strade, rinnamorandoci della nostra splendida città.

