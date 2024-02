Scafati. Polo scolastico, l'opposizione attacca: "L'opera partita nel 2014 doveva costare 7 milioni, ora costerà 10 milioni in più e ridimensionata"

Il polo scolastico a Scafati torna al centro del dibattito politico a Scafati. Opera tanto discussa, partita nel 2014 con l'amministrazione di Psquale Aliberti. Ad attaccare l'amministrazione comunale è il consigliere comunale dei Dem Michele Grimaldi: "Il Polo Scolastico è forse il simbolo più emblematico di cosa ha rappresentato il sindacato Aliberti dal 2008 ad oggi. - spiega Grimaldi -

Un’opera partita nel 2014, che doveva costare 7 milioni di euro, e che ad oggi è ancora un cantiere a cielo aperto, ridimensionata rispetto al progetto iniziale, e che costerà 17 milioni di euro. È cioè 10 milioni di euro in più rispetto a quanto previsto.

Nel mentre attendiamo di poter leggere i verbali con i quali la Regione Campania ha riconosciuto la parziale chiusura dei lavori per il 31 dicembre 2023, in Commissione consiliare abbiamo purtroppo avuto conferma di ciò che temevamo: dopo l’inspiegabile abbattimento del Palazzetto e dei campi da tennis (la palestra che sorgerà sarà omologabile – e non è nemmeno detto – solo per la pallavolo) è previsto nel secondo lotto dei lavori anche l’abbattimento della storica scuola Tommaso Anardi.

E non se ne capisce davvero il motivo. Potrebbe ospitare aule per altri edifici scolastici, uffici comunali, addirittura case popolari volendo. Ed invece si è pensato di radere al suolo un pezzo di storia della nostra comunità.

Una vergogna inaudita.

Insomma, questi anni di Aliberti a Scafati sono sempre più simili al passaggio dei barbari nel medioevo: città depredata, con decine di milioni di euro di debiti nelle casse del Comune, e tutto raso al suolo.

Non c’è che dire, c’è almeno coerenza in questa furia distruttrice, va detto".

