Sarno. Adeguamento ed efficientamento energetico della scuola di Lavorate, Montoro: "Dopo 7 anni non esiste ancora il progetto"

Adeguamento normativo ed efficientamento energetico della scuola Elementare e Materna di Lavorate, dopo sette anni dall'assegnazione dei fondi da parte della Regione Campania, non esiste ancora il progetto. Diversi i solleciti, attraverso interrogazioni consiliari, da parte del consigliere comunale Giovanni Montoro, ma ad oggi il progetto non è stato ancora presentato.

"Nel 2017 il Comune di Sarno ha beneficiato del finanziamento 107.650,90 euro sui fondi di rotazione della Regione Campania relativi all' adeguamento normativo ed efficientamento energetico della scuola Elementare e Materna di Lavorate. - spiega il consigliere comunale di opposizione Giovanni Montoro - Dopo sette anni, nonostante i miei ripetuti solleciti negli ultimi anni, ieri mi è stato risposto nuovamente che il progetto non era stato ancora presentato al Comune di Sarno e che però sia in dirittura di arrivo.

Considerato che l'incarico ai professionisti è stato sottoscritto nel 2019, ritengo che sia assurdo attendere cinque anni per la redazioni di un progetto per un intervento così importante. E questo è solo il progetto, figuriamoci il resto... Questi sono i tempi del Comune di Sarno e il segnale di come vengono gestite le cose davvero importanti", conclude Montoro.