Sarno. Martiri del Villa Malta, Tommasetti: “Pazienti abbandonati nei corridoi, continua il disastro degli ospedali”

“I pazienti parcheggiati in barella nei nostri ospedali ormai non ci colgono neanche più di sorpresa”. Lo ammette Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, che torna a denunciare il collasso della sanità partendo dagli ultimi fatti di cronaca.

“Quanto accaduto a Sarno e fedelmente documentato da video e immagini circolate sui social network e divenute virali, è solo uno spaccato di un contesto, quello della Campania e della provincia di Salerno, affetto da una crisi strutturale. Fa male assistere alla sofferenza di persone che per mancanza di posti letto sono costrette ad attendere il proprio turno abbandonate nei corridoi. Ma il vero problema è la ripetitività: abbiamo denunciato scene simili a Nocera Inferiore, al Ruggi di Salerno, e spesso prima di noi sono arrivate le telecamere delle televisioni nazionali a rendere testimonianza del degrado”.

Fatti incresciosi a cui, precisa Tommasetti, non bisogna comunque abituarsi: “Non è facile restare ottimisti al cospetto dei disagi che tanti pazienti vivono quotidianamente nei presidi ospedalieri del nostro territorio, a dispetto degli spot di De Luca. Basta farsi un giro nei Pronto soccorso per capire che la sanità campana è un modello al contrario. Ma questo deve renderci ancora più determinati nelle denunce, e soprattutto nel costruire una seria proposta alternativa, per uscire da un tunnel di inefficienza e disservizi che non c’entrano nulla con la cura del cittadino”.

