Sarno. "Basta alla situazione limite del “Villa Malta”", la denuncia di Vincenzo Sirica "Con Noi"

È stato depositato nei giorni scorsi un esposto presso la Procura della Repubblica, a firma dei candidati della lista civica “Con Noi”, a sostegno del candidato sindaco, Vincenzo Sirica, per denunciare la situazione in cui versano i pazienti che si rivolgono presso il Pronto Soccorso del “Martiri del Villa Malta”.

“Negli ultimi anni – si legge sul documento, diffuso a mezzo social – l’Ospedale di Sarno ha assistito ad una progressiva ed inaccettabile riduzione dei servizi offerti, con la chiusura di diversi reparti e l’insufficienza del personale medico ed infermieristico, in particolare presso il Pronto Soccorso. Tale situazione ha determinato un grave disagio per i cittadini, costretti ad attendere tempi biblici per ricevere le cure necessarie, o addirittura a rivolgersi presso altri presidi ospedalieri, talvolta anche più lontani. Tutto ciò è inammissibile”.

A dare il via all’iniziativa, sono state delle foto, che un utente del nosocomio ha pubblicato su Facebook, nelle quali si possono notare diverse persone appoggiate alla meno peggio sulle barelle, in attesa di ricevere le cure necessarie.

“Abbiamo dunque richiesto l’intervento delle Autorità necessarie – ha concluso Sirica – ed è per questa ragione che la denuncia è stata inoltrata, per conoscenza e soprattutto per ottenere risposte ed interventi, al Ministro della Salute, al Direttore Generale della ASL Salerno, all’Assessore alla Sanità della Regione Campania, ed al Sindaco facente funzione della nostra città”.

