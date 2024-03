Mercato San Severino, Tommasetti (Lega): “De Luca non risponde all’interrogazione sul 118”

“Continua inesorabile l’inerzia e il silenzio di De Luca in merito allo stato impietoso che sta contraddistinguendo, purtroppo, la sanità campana da circa un decennio”. Non tarda così ad arrivare la stoccata di Aurelio Tommasetti. Infatti, lo scorso 15 febbraio, il consigliere regionale della Campania della Lega aveva formalizzato un’interrogazione consiliare con cui chiedeva le ragioni della mancata attivazione del servizio di emergenza 118 presso i locali posti all’interno del Centro Polifunzionale “Marco Biagi” a Mercato San Severino. In quella richiesta - tuttora rimasta inevasa - l’esponente salernitano della Lega, inoltre, incalzava Vincenzo De Luca, nella sua duplice veste di governatore regionale e di delegato alla Sanità, sulla necessità di dare spiegazioni agli utenti dell’intera Valle dell’Irno.

Trascorsi i trenta giorni previsti da regolamento, la scorsa settimana, il consigliere Tommasetti ha perciò ritenuto opportuno trasmettere agli organi regionali preposti un sollecito, affinché non solo giunga un celere riscontro formale all’interrogazione depositata, ma soprattutto perché si dia finalmente seguito alla deliberazione di giunta comunale n. 105 del 27 maggio 2022 con cui il Comune di Mercato San Severino aveva destinato all’Asl Salerno la fruizione dei locali ubicati in via Francescantonio Biondo.

“Il sistema sanitario territoriale, in tutte le sue articolazioni, va messo nelle condizioni di operare fornendo soccorso, assistenza e prestazioni in tempi celeri e in termini qualificanti. – chiosa il consigliere Tommasetti - È doveroso che giungano, dopo mesi di immobilismo, delle risposte concrete e delle azioni rassicuranti per le associazioni, il personale medico e sanitario e i cittadini del comprensorio”.

