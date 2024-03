Elezioni a Nocera Superiore, Bartolo Pagano sará il Candidato Sindaco del Partito Democratico

Bartolo Pagano sarà il Candidato Sindaco a Nocera Superiore del Partito Democratico. È una scelta di elevato profilo politico ed amministrativo giunta al termine di un ampio confronto tra iscritti e dirigenti del partito, le altre forze politiche, le espressioni migliori della società civile.

Bartolo Pagano, avvocato e segretario cittadino del Partito Democratico, è il candidato Sindaco giusto per guidare una coalizione vincente capace di assicurare il buon governo di Nocera Superiore per gli anni a venire. La riflessione ed il confronto che ci hanno portato all’unanime scelta di Bartolo Pagano ha fatto emergere una grande passione civile e democratica riconosciuta da tante donne e tanti uomini che saranno protagoniste, insieme a Bartolo, di una campagna elettorale ricca di entusiasmo, mobilitazione e partecipazione.

Nei prossimi giorni definiremo le liste di partito e della società civile a sostegno di Bartolo. Saranno liste forti con candidati pronti a mettersi al servizio della propria Città. Faremo il massimo sforzo d’unità per far fronte comune contro la Destra.

Siamo consapevoli che in questa tornata di elezioni amministrative non ci siano solo in evidenza le questioni locali che pure saranno la base del nostro programma elettorale.

Siamo concentrati tutti sul futuro migliore di Nocera Superiore per valorizzarne le risorse. Al tempo stesso, però, è urgente far sentire forte la voce dei nostri territori e della nostra gente contro un Governo di Destra sempre più ostile e nemico del Meridione e della Campania in particolare.

In pochi anni di Governo Meloni l’Italia è peggiorata drammaticamente. Gli indici di povertà hanno raggiunto i massimi storici, il Paese è isolato sul piano internazionale, gli investimenti sono bloccati, i diritti civili sempre più a rischio.

È tempo di dare, ancora una volta, dai territori, un forte segnale politico contro i leader nazionali di destra ed i loro esecutori locali. Ed i cittadini di Nocera Superiore sapranno fare la scelta giusta votando Bartolo Pagano e le sue liste.