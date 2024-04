Castel San Giorgio. 500 mila euro per il Centro anziani, finanziato dalla Regione Campania il Centro Sociale Polifunzionale

di Carmine Pecoraro

«Su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, grazie all’impegno del segretario generale dott.ssa Maria Cecilia Fasolino e di tutta l'amministrazione comunale, il Comune di Castel San Giorgio è stato selezionato, nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Campania, per la realizzazione di progetti volti di socializzazione e aggregazione dei cittadini ultrasessantacinquenni-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -.

Il riconoscimento, con un finanziamento di 500 mila euro, è il frutto di un percorso di attenzione e sensibilità per la terza età avviato da tempo dal nostro ente, culminato con l’attivazione del centro sociale per anziani di Villa Calvanese.

Oggi, grazie al sostegno della Regione e con la partnership di due importanti realtà del terzo settore, ovvero l’associazione Thule e l’associazione Auser, avremmo modo d’intensificare le attività e sostenerle nel prossimo triennio.

Terzo Tempo è il nome dato al progetto presentato dall’assessorato alle politiche sociali che avrà quali sedi di sviluppo il Centro di Quartiere di Lanzara e la splendida Villa Calvanese.

Tre sono gli assi d’intervento previsti:

-promozione della salute e del benessere psico-sociale degli anziani;

-contrasto all’isolamento;

-costituzione di reti territoriali di assistenza.

oggi il tema dell’invecchiamento rappresenta una sfida sociale e sanitaria che deve vederci tutti coinvolti, per costruire sempre di più una comunità coesa e solidale».

Nelle prossime settimane la presentazione ufficiale del progetto e l’avvio delle attività.

