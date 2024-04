Sarno. Ok del consiglio comunale a due regolamenti, alla donazione di un terreno dell famiglia Atonna e contratto di servizio con Agro Solidale

Nella seduta di ieri sera, il Consiglio Comunale di Sarno ha approvato all'unanimità la presa d'atto della donazione da parte della famiglia Atonna, al Comune di Sarno, di un appezzamento di terreno situato nella frazione di Episcopio, il nuovo regolamento per la gestione del contenzioso e per l'affidamento all'esterno degli incarichi di patrocinio legale, il nuovo regolamento della toponomastica. Con i soli voti della maggioranza, sono state invece approvate le nuove tariffe Tari, sono stati riconosciuti alcuni debiti fuori bilancio ed è stato approvato lo schema di contratto di servizio con Agro Solidale, della durata di tre anni.

"In Consiglio, ieri, all’unanimità dei presenti, c’erano anche alcuni consiglieri di opposizione, sono state approvate tre delibere importanti. - dichiara il sindaco facente funzioni Eutilia Viscardi -

Modifica del regolamento degli incarichi legali

"Una a cui tenevo molto, è la modifica del regolamento degli incarichi agli Avvocati: si recepisce il principio dell’equo compenso, per cui viene eliminata la gara a tre per l’affidamento esterno, che era svilente per la professione. Gli avvocati saranno scelti secondo l’ordine dell’Albo appena approvato, redatto secondo la cronologia delle domande presentate, e riceveranno immediatamente l’incarico, con la parcella redatta secondo la tariffa vigente. Resta l’opportunità per il Comune, in casi particolari, di scegliere un legale basandosi sul curriculum e sulla particolare complessità della vicenda", spiega Viscardi.

Regolamento toponomastica

"La seconda delibera riguarda il regolamento per la toponomastica che mancava nel nostro comune, anche per rimediare ad errori e problematiche sorte in questi anni sui nomi delle strade e sulle intitolazioni", aggiunge Viscardi.

Donazione alla città della famiglia Atonna

"Poi c’è la donazione degli Atonna di un appezzamento di terreno in località Episcopio, affinchè venga trasformato in un parco intitolato alla stessa famiglia. E’ un gesto di grande solidarietà ed affetto per la città e per Episcopio. Alcuni terreni di proprietà degli Atonna erano stati espropriati dalla regione Campania per la via di fuga. Questi appezzamenti si trovano nei pressi appunto di quella strada".

Contratto di servizio tra Comune e Agro Solidale

"E’ stata inoltre approvato il contratto di servizio tra il Comune di Sarno ed AgroSolidale della durata di 3 anni: con proprie deliberazioni consiliari e successiva sottoscrizione delle convenzioni ex art. 30 e 31 del TUEL, i Comuni dell’Ambito Territoriale di S01-3 (Pagani, Sarno, San Valentino Torio, San Marzano Sul Sarno) hanno costituito nelle forme di cui all’articolo 114 del TUEL, l’Azienda consortile “Agro solidale”.

L’attività dell’Azienda, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale n.11/07, è finalizzata alla gestione associata di servizi socio-assistenziali, culturali, educativi e per l’infanzia, sociosanitari integrati, servizi farmaceutici e di tutela del benessere, in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell’Ambito Territoriale S01-3. È prevista, altresì, la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini, nonché la gestione di interventi di promozione e intermediazione lavoro, formazione, consulenza e orientamento. I servizi facenti capo all’ Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, con particolare priorità per il sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà; prima infanzia e minori; disabili; anziani; popolazione giovanile, persone non autosufficienti; immigrati, rom e sinti e senza fissa dimora; popolazione indigente e adulti in difficoltà.

L’Azienda svolge i suindicati servizi per conto dei Comuni consorziati operando con criteri di economicità e senza alcun recupero di costi sull’utenza. I Comuni Soci hanno individuato nel contratto di servizio lo strumento per la disciplina dei rapporti fra l’Azienda e i Comuni medesimi relativamente agli aspetti giuridici ed amministrativi connessi ai servizi affidati; alla descrizione dei servizi, delle prestazioni, degli interventi, degli standard organizzativi e di qualità; ai rapporti finanziari tra le Parti; alle attività e ai risultati attesi per ogni area d’intervento ed i criteri di allocazione delle risorse economiche.

Sulle tariffe tari c’è una conferma delle tariffe senza aumenti.

Nonostante le elezioni, tutti al lavoro", conclude Viscardi.

