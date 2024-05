Elezioni amministrative 2024: al via la presentazione delle liste. In Campania sono 167 i comuni al voto

Venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio sono i due giorni dedicati alla presentazione delle liste per le prossime elezioni amministrative di giugno. Le candidature a sindaco e consigliere comunale possono essere indicate dalle 8 alle 20 del 10 maggio e dalle 8 alle 12 dell’11 maggio.

Quando si vota

Sabato 8 (dalle 15 alle 23) e domenica 9 giugno 2024 (dalle 7 alle 23) i cittadini dei Comuni interessati saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i membri del Consiglio comunale. Le operazioni di voto si tengono in contemporanea alle Elezioni Europee. L'apertura delle urne e lo scrutinio per le amministrative avrà inizio lunedì 10 giugno dalle ore 14, in quanto prima verranno scrutinate le schede delle Europee.

L'eventuale turno di ballottaggio, per i Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, si svolgerà domenica 23 giugno (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 15).

I Comuni al voto in Campania

In Campania i comuni votanti sono 167, diciotto dei quali con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

In sintesi, i numeri delle elezioni nella regione sono i seguenti:

-comuni al voto: 167 su 550 comuni campani (30,4%)

-comuni >15.000 ab: 18 su 167 (10,8%)

-comuni ≤15.000 ab: 149 su 167 (89,2%)

Si vota in un solo capoluogo di provincia, Avellino. Nel 2026 sarà il turno degli altri capoluoghi: nel 2021 si sono svolte le elezioni amministrative a Napoli, che vanno visto Gaetano Manfredi eletto sindaco a Napoli, e a Salerno, Benevento e Caserta, sono stati riconfermati Vincenzo Napoli, Clemente Mastella e Carlo Marino, rispettivamente.

Ma il prossimo anno le amministrative ci saranno anche in comuni come Casoria, che conta più di 70mila abitanti, Castellammare di Stabia, 62mila cittadini, Torre Annunziata, 40mila, Aversa, 50mila, Bacoli, Capaccio, Castel Volturno, Nocera Superiore, Sarno, Sant’Antimo, San Giuseppe Vesuviano, tutte realtà popolose e politicamente significative.

In questi comuni densamente popolati, vige il sistema uninominale a doppio turno – con eventuale ballottaggio -. Con questo sistema, noto anche come maggioritario, un candidato deve ottenere almeno la maggioranza assoluta (50% + 1) per essere eletto durante il primo turno. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga questo risultato, viene indetto un secondo turno di votazioni dopo 15 giorni.

Tra le province con il maggior numero di comuni votanti troviamo al primo posto Salerno – con 47 comuni -, segue Avellino – con 41 – e Caserta, Napoli e Benevento con rispettivamente 31, 23 e 25 comuni votanti.

Questi i comuni al voto nelle cinque province Campane

In provincia di Salerno si vota in 47 comuni:

Ascea, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellizzi, Bellosguardo, Caggiano, Campora, Capaccio Paestum, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione dei Genovesi, Cuccaro Vetere, Felitto, Furore, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Minori, Montano Antilia, Montecorvino Pugliano, Morigerati, Nocera Superiore, Oliveto Citra, Omignano, Ottati, Perdifumo, Ricigliano, Rofrano, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Marzano sul Sarno, San Mauro Cilento, San Pietro a Tanagro, San Rufo, Sarno, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tramonti, Valle dell'Angelo, Vietri sul Mare.

In provincia di Napoli si vota in 23 comuni:

Anacapri, Bacoli, Capri, Carbonara di Nola, Casandrino, Casola di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Comiziano, Crispano, Grumo Nevano, Liveri, Melito di Napoli, Meta, Monte di Procida, Roccarainola, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Antimo, Sant'Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Striano, Torre Annunziata, Trecase.

31 in provincia di Caserta

Ailano, Aversa, Caianello, Capodrise, Carinaro, Casal di Principe, Casapesenna, Casapulla, Castel di Sasso, Castel Volturno, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gioia Sannitica, Gricignano di Aversa, Macerata Campania, Marzano Appio, Piana di Monteverna, Pietravairano, Prata Sannita, Pratella, Rocca d'Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Santa Maria La Fossa, Teverola, Tora e Piccilli, Valle Agricola

25 i comuni in provincia di Benevento

Amorosi, Apice, Baselice, Casalduni, Cautano, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Durazzano, Faicchio, Forchia, Fragneto Monforte, Melizzano, Moiano, Montefalcone di Val Fortore, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pietraroja, Puglianello, San Giorgio del Sannio, San Lorenzo, Sant'Arcangelo Trimonte, Tocco Caudio, Torrecuso.

41 i comuni in provincia di Avellino

Altavilla Irpina, Avellino, Bisaccia, Bonito, Candida, Carife, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castelvetere sul Calore, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Grottolella, Melito Irpino, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Montefusco, Montella, Montoro, Morra De Santis, Moschiano, Parolise, Paternopoli, Salza Irpina, San Michele di Serino, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Andrea di Conza, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Savignano Irpino, Taurano, Taurasi, Torrioni, Trevico, Tufo, Vallesaccarda, Venticano, Villanova del Battista, Zungoli.

La legislazione elettorale

La legislazione elettorale prevede la garanzia della rappresentanza di genere nelle liste. In particolare, nei Comuni con popolazione compresa tra 5 mila e 15 mila abitanti e superiore a 15 mila abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Inoltre, la Corte costituzionale nel 2022 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 71 del D. Lgs. 267/2000, al c. 3 bis nella parte in cui non è prevista l'esclusione delle liste che non assicurano la presenza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.

Per i Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti, con la lista dei candidati al Consiglio comunale, va indicato il candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo. In quelli con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, più liste possono collegarsi tra di loro presentando lo stesso candidato a sindaco con lo stesso programma.

