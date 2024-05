Nocera Inferiore. D'Alessandro attacca l'amministrazione comunale: " La città è sempre più sporca, ma la bolletta della Tari aumenta"

Ogni anno è sempre la stessa storia! Nocera è sempre più sporca, ma la bolletta della TARI aumenta.

Oggi ho avuto numerose segnalazioni, sia da parte di semplici cittadini sia da parte di commercianti, che hanno ricevuto le nuove bollette della TARI aumentate rispetto all'anno precedente.

La nuova Amministrazione, campione di "comparsate", con diversi professionisti del selfie, tira a campare con il lento e farraginoso completamento di opere preparate dall'Amministrazione precedente, quella Torquato, di cui si è premurata di rimarcare la continuità solo fino alle elezioni, per poi cambiare strada una volta eletta e voltarle le spalle.

E di questo tirare a campare è consapevole, per cui rimedia pagando con ben 60 mila Euro l'anno ogni sorta di editore per diffondere le sue millantate gesta. Quei 60 mila Euro che potrebbero far tagliare l'erba alta ovunque in Città, se utilizzati meglio di come si sta facendo.

I fatti, come al solito, però, "parlano".

E, per fortuna, qualcuno ancora si lamenta, nonostante un generalizzato torpore civile, un misto tra assuefazione e disfattismo, di chi, ormai, pensa (male) che tanto così deve andare.

Il mio impegno in politica è stato sempre quello di cambiare le cose, di lavorare per migliorare la situazione e mai del tirare avanti. Perché di politica non si deve vivere e bisogna "farla" solo se si può contribuire in qualche maniera al bene collettivo. Dando del proprio e non ricevendo alcunché di materiale. Di certo non per "spararsi pose" durante gli eventi più vari.

Prima o poi questa frivola spettacolarizzazione finirà e calerà il sipario sul nulla amministrativo che governa già da 2 anni Nocera Inferiore. Speriamo solo che ciò accada il prima possibile.

Intanto, paghiamo la maggiorazione della TARI, con una raccolta differenziata che è a livelli ancora lontani da quelli della precedente Amministrazione. Qui, se proprio va bene, si deve faticare per tornare alle percentuali di un tempo. Ma chissà se e quando avverrà, nelle mani di chi ha un cellulare per fare fotografie anziché competenze amministrative da impiegare.