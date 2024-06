Cava de'Tirreni. Di Serio (Sinistra Futura): "Dopo le Europee, la politica locale sembra essersi data una sveglia"

"La conferenza stampa di Rifondazione con la proposta di primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco e l’uscita di Fabio Siani da Fratelli d’Italia, dopo che veniva dato da tempo come possibile candidato sindaco intorno al quale tentare di coalizzare le forze del centro-destra stanno vivacizzando la discussione politica aprendo orizzonti diversi. - scrive in una nota Maria Di Serio, Referente Sinistra Futura Cava de’ Tirreni

È importante che le forze del campo largo si confrontino, anche sulla proposta di Rifondazione, e si cominci a discutere di un percorso, di un programma comune, della costruzione senza imprimatur dall’alto, così da non rischiare la bocciatura del popolo cavese, già tanto amareggiato da una politica distante e poco dialogante.

Unire le forze a Cava tra le organizzazioni del centrosinistra attuale, partendo da un serrato confronto con la popolazione cavese, attraverso assemblee aperte sul territorio, nelle frazioni, dove tutti possano parlare e praticare l’ascolto dei cittadini insieme alle proposte per la città.

Anche a Cava Sinistra Futura, affermatasi nelle elezioni regionali in Sardegna con buoni risultati e tre consiglieri, e così recentemente alle Comunali, oltre che in Sardegna, anche nel Lazio, propone un confronto tra le forze progressiste per dare un nuovo slancio ad una città che, angosciata dalla necessità di recuperare i deficit di bilancio, aveva smesso di guardare in prospettiva

Il prossimo appuntamento per le comunali deve essere la svolta di cui Cava ha necessità.

PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp!

Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato