Scafati. Aliberti su affidamenti del verde: "La violenza dei nemici non ci fermerà"

"L’opposizione mette in dubbio gli affidamenti che vengono fatti in autonomia da alcuni funzionari a cui vengono dati semplicemente indirizzi politici? La politica è chiamata a chiarire soprattutto quando il dubbio e il venticello del sospetto servono a sopperire alla frustrazione che molti si portano dietro dopo essere stati sconfitti per ben tre volte alle elezioni amministrative.

Lunedì chiederò lumi sulla procedura adottata per il decespugliamento del verde pubblico, chiederò lumi sulle società alle quali lo stesso è stato affidato per capire la logica. Non dovrebbe trattarsi assolutamente di un frazionamento perché il primo appalto era già stato fatto con il vecchio bilancio relativo al 2023 mentre il nuovo appalto è stato fatto con i nuovi soldi appostati per tale attività nel bilancio 2024.

Pertanto, al momento ripongo piena fiducia nel dirigente che si è occupato di questo mini affidamento. Dovessero esserci responsabilità da parte del dirigente stesso sarò il primo a redarguire il funzionario e a segnalare il tutto alla Prefettura ed alla Procura. In caso contrario, segnalerò invece la strumentalizzazione in atto contro questa amministrazione, come accaduto già negli anni passati consegnando un dossier che abbiamo messo da parte relativamente agli attacchi violenti che stiamo subendo affinché la magistratura e la prefettura abbiano contezza del clima nel quale il sottoscritto in qualità di sindaco sta operando.

In ogni caso, se qualcuno ha dubbi sulle procedure utilizzate possono adoperarsi con gli stessi strumenti che hanno sempre usato in passato: le loro denunce alla Procura, alla Direzione Investigativa Antimafia e alla Prefettura".

