Sarno. Giunta Squillante: il pallino delle deleghe nelle mani del sindaco

Varata la Giunta di Francesco Squillante: 7 gli assessori, 4 le donne e 3 gli uomini con un importante messaggio in quota rosa alla comunità sarnese. Tutto confermato rispetto alle voci che ormai da giorni circolavano e che avevamo già anticipato in un articolo precedente. Base Popolare fa man bassa di assessori e di deleghe: tre posti in giunta Franco Robustelli e Ida Mareschi e uno esterno (Stefania Pappacena), con uno scorrimento che permette il ripescaggio di due eccellenti esclusi fedelissimi del sindaco Raffaele Esposito e Maura Falciani. E’ importante dire che a Base Popolare va anche il vicesindaco (Ida Mareschi) anche in virtù del fatto che è il partito più votato dell’intera coalizione. Due posizioni vanno al Partito Democratico: un ex assessore (Enzo Correa) ed una new entry, la giù consigliera Giuliana Morosini. Anche in questo caso le nomine assessoriali sembrano essere funzionali al ripescaggio: torna a palazzo San Francesco – questa volta come consigliere – il già due volte assessore Gianpaolo Salvato e per la prima volta entra in consiglio Michele Franco, figlio del più noto Raffaele Franco, già consigliere comunale ed ex candidato sindaco del Pd. Restano definitivamente fuori: l’ex vicesindaco e assessore Eutilia Viscardi, Maria Manzo e l’ex capogruppo Maria Frecentese. Un altro assessore comunale, tra gli eletti, è Lucio Annunziata, del Partito Socialista Italiano, altro volto storico della politica sarnese (consigliere comunale con Amilcare Mancusi, ex candidato sindaco e alle passate elezioni candidato al consiglio comunale, ma non eletto, con Giovanni Cocca), al suo posto entra per la prima volta in consiglio comunale Emanuele Esposito. Resta senza posti in giunta la lista facente capo all’ex sindaco Giuseppe Canfora, Impegno e Passione (con l’eclatante esclusione dell’ex assessore Annamaria Della Porta e il mancato ingresso dell’ex consigliere Sabato Crescenzo). Mentre un assessore tecnico tocca a Squillante Sindaco – compagine costruita dall’ormai ex presidente del consiglio comunale ed ex consigliere comunale Giuseppe Esposito - nella persona di Angela Sessa, moglie dell’attuale presidente del consorzio di Bonifica del Sarno, Rosario D’Angelo. Anche Italia Viva resta al momento fuori dalle posizioni assessoriali (dal momento che non è risultata tra gli eletti l’ex assessore Lia Esposito) anche se sembra probabile che ad un esponente del partito di Renzi vada la carica di presidente del consiglio comunale (partita a due tra i consiglieri uscenti e rieletti Giuseppe Sodano e Renzo Bacarelli).

Quello che però non è sfuggito agli osservatori della politica locale è lo spacchettamento di deleghe a favore del primo cittadino si pensi: all’Ambiente senza il Ciclo integrato dei rifiuti, alla cultura senza la pubblica istruzione, al turismo senza lo spettacolo, alle politiche sociali senza la sanità, al commercio senza l’area Pip e il distretto urbano; e l’accentramento di alcune pesanti deleghe nelle sole mani del sindaco (Bilancio, Lavori Pubblici, urbanistica); in molti casi sono state affidate deleghe effimere (come la gentilezza e l’ascolto) che risultano incomprensibili per molte persone nella loro messa in pratica. Quello che però appare chiaro è che con questo assetto ogni decisione dovrà necessariamente passare per le mani del sindaco che diventa il vero e proprio controllore di tutte le operazioni che dovranno essere varate dalla giunta. Per la serie: mi fido ma non troppo.

PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp!

Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato