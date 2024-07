Pagani. Si spaccano i bottoniani in maggioranza: nasce il gruppo "Passione per Pagani"

Nasce un nuovo gruppo consiliare all'interno della maggioranza di Lello De Prisco: "Passione per Pagani". Si spacca il gruppo dei bottoniani all'interno del Consiglio comunale di Pagani quattro consiglieri comunali, tra cui: il presidente del consiglio Gerardo Palladino, l’assessore alla pubblica istruzione Mariastella Longobucco e le consigliere Veronica Russo e Mariarosaria Burgio che si sfilano dal gruppo storico "Civicamente" che fa capo all'ex sindaco di Pagani Salvatore Bottone e creano un nuovo gruppo consiliare "Passione per Pagani". Una decisione sofferta, come spiegano i quattro consiglieri, dopo tanti anni di militanza insieme avendo come riferimento l'ex sindaco Salvatore Bottone. Tutto è scaturito da critiche mosse proprio dall'ex sindaco Salvatore Bottone nei confronti dell'attuale maggioranza, da qui la decisione dei quattro consiglieri di dividersi e continuare a dare fiducia al sindaco Lello De Prisco senza tentennamenti. Ieri mattina, presso la sala dei consiglieri a palazzo San Carlo, si è svolta la conferenza stampa a cui hanno preso parte il presidente del consiglio comunale Gerardo Palladino, l’assessore alla pubblica istruzione Mariastella Longobucco e le consigliere Veronica Russo, nominata capogruppo in consiglio comunale del nuovo gruppo e Mariarosaria Burgio. Gli esponenti politici dell’amministrazione De Prisco, hanno annunciato la nascita del gruppo “Passione per Pagani” e confermato la divisione dal gruppo originario "Civicamente", dove restano l' assessore Salvatore Visconti, Raffaele La Femmina e Michele Bottone.

La decisione di lasciare "Civicamente"

"Abbiamo ritenuto opportuno convocare una conferenza stampa per rendere nota la nostra scelta di lasciare il gruppo "Civicamente" e dare vita ad un nuovo corso con un nuovo gruppo consiliare. - spiega Gerardo Palladino - Sofferta è stata la nostra scelta perché in "Civicamente" noi ci abbiamo creduto fermamente sin dal 2020, quando abbiamo realizzato la lista, quindi, lascio immaginare quanto mi costa oggi lasciare quel gruppo a cui tengo particolarmente, gruppo fatto di persone di amici con il quale abbiamo condiviso anni di amministrazione, nel corso del periodo in cui Salvatore Bottone era sindaco. Però, è stata una scelta diventata inevitabile dopo alcuni episodi in consiglio comunale, in primis dove si è vista la netta, direi, spaccatura all'interno del nostro gruppo perché una parte ha lasciato addirittura il consiglio comunale senza avvisare nemmeno l'altra parte, io ne ero cosciente perché ho cercato di ricucire la situazione, ma non è stato possibile quindi ne abbiamo preso atto. Questa situazione probabilmente si poteva anche ricomporre.

L' attacco di Bottone spacca il gruppo

Le dichiarazioni del nostro riferimento politico Salvatore Bottone ha fatto precipitare tutto, ha definito alcuni di noi chi scellerati, che noi non abbiamo sussulti, che stiamo lì praticamente come un encefalogramma piatto. Non va bene definire il lavoro di un proprio assessore un lavoro scellerato dopo che ci sono stati dei confronti anche all'interno del nostro gruppo. Tutto ciò non è tollerabile e voleva creare problemi all'amministrazione. Questa amministrazione sta lavorando ed ha lavorato tanto grazie anche al supporto nostro come di tutto la maggioranza di cui ne facciamo orgogliosamente parte. Non dimentichiamo che questa amministrazione ha dovuto affrontare il covid appena si è insediata, quando al comune c'erano dipendenti che si contavano sulle dita di una mano, con un dissesto in atto, con una situazione situazione allora disastrosa in termini di numero, di fabbisogno del personale, poi si è rimboccate le maniche attraverso tutte le sue componenti ha cercato di mettere di nuovo in piedi la macchina comunale e ci sta riuscendo. Abbiamo fatto tante cose, tanto ancora c'è da fare non lo mettiamo in dubbio. Dobbiamo lavorare assieme e fare un bilancio. Abbiamo ricevuto, invece, questo attacco che noi riteniamo gratuito sinceramente, un attacco del genere me lo sarei aspettato probabilmente da qualche esponente della minoranza ma no dal nostro riferimento politico. Ci tengo a precisare che non rinnego una virgola del passato con Salvatore Bottone, ho imparato tanto da lui. Dal 2009 che cerco di fare politica nella mia città con discreti risultati fino ad oggi e quindi non rinnego nulla del passato però non possiamo far passare inosservato, come se nulla fosse stato l’attacco frontale fatto".

Il nuovo capogruppo

Ad intervenire il capogruppo di Passione per Pagani Veronica Russo: "Nasce un nuovo gruppo che si è formato non in modo così allegro, perché comunque è stata sofferta la decisione. Atteso che noi ci credevamo nel nostro gruppo "Civicamente" e l'abbiamo sostenuto, ci siamo candidati, ci siamo messi in pista, ci abbiamo messo la faccia e, quindi, tutto ci aspettavamo ppoitranne di dover arrivare, nel corso del tempo, a questa decisione. Una decisione sofferta ma necessaria perché quando poi le linee politiche di condivisioni non sono più comuni la politica deve fare le scelte non c'entrano i rapporti personali, i rapporti di amicizia, ma in qquestocaso c'entrano le scelte politiche che a quanto pare per una parte del nostro, a questo punto, ex gruppo non sono più le stesse".

