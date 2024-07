Sarno. Variante al Puc per ampliamento area Pip, le associazioni si schierano contro

Variante al Puc e ampliamento dell' area industriale a Sarno, non si placano le polemiche. A contestare la decisione dell' amministrazione comunale è anche il mondo dell' associazionismo. Sulla questione sono intervenute le associazioni Sarrastes e Pro Loco MonteSaro che hanno presentato delle osservazioni sulla variante stessa.

Il 15 Luglio scorso l’Associazione Sarrastes, con sede in Sarno, guidata dal Presidente Elena Amendola, in collaborazione con la Pro Loco MonteSaro, guidata dal Presidente Enrico Squillante, hanno presentato al protocollo del Comune di Sarno un corposo documento di 16 pagine contenente le Osservazioni alla variante al PUC Città di Sarno, approvata con delibera di Giunta n.61 del 16-05-2024.

In questo documento vengono messe in risalto una serie di criticità che potrebbero derivare dalla esecuzione di tale variante che, di seguito, vengono elencate:

Aumento del rischio idraulico collegato alle esondazioni del fiume Sarno

Effetti negativi sull’ambiente e sul consumo del suolo relativi alla realizzazione di una nuova strada che dovrebbe collegare la zona PIP di Sarno con quella di Striano

Aumento ingiustificato dell’area PIP di Sarno con conseguenze depauperamento del suolo agricolo e con effetti negativi sull’ambiente.

Su questo aspetto si fa presente che le manifestazioni d’interesse di tante aziende verso la zona PIP di Sarno, con le quali si motiva l’esigenza dell’ampliamento, sono state registrate in una fase storica in cui tale zona era stata individuata dal Piano di sviluppo strategico della Regione Campania come zona ZES. Successivamente con il decreto legge 124/2023 le zone ZES sono state estese fino a comprendere tutto il sud Italia, per cui di sicuro quelle manifestazioni d’interesse, espresse alcuni anni fa, non sono più attuali

Contrasto netto dell’aumento dei carichi connessi al fabbisogno residenziale tra il PUC e la variante in questione

Il documento presentato dalle due associazioni, oltre a mettere in evidenza le criticità elencate, elabora anche una serie di proposte:

Discussione pubblica con la Città per richiedere la modifica del Piano territoriale della Regione Campania , nel quale il nostro territorio è considerato rurale manifatturiero a discapito della vocazione naturalistica e rurale-culturale che dovremmo avere.

Ridefinizione del perimetro dell’area PIP con ampliamento delle fasce fluviali

Ampliamento a monte dell’area PIP in sostituzione della proposta contenuta nella variante, in maniera tale da utilizzare una zona già dotata di strade, fognature, elettricità pubblica e trasmissioni telematiche

Miglioramento della viabilità di collegamento nella zona di via San Valentino e Serrazzeta e completamento della strada che collega via Striano alla zona della Stazione Centrale.

Le dichiarazioni dei rappresentanti delle due associazioni

"Le osservazioni alla variante PUC Città di Sarno rappresentano il primo atto della neonata associazione Sarrastes, di cui mi onoro di esserne il Presidente. - spiega Elena Amendola, presidente Sarrastes - L’associazione condurrà da questo momento in avanti una battaglia ambientale senza esclusione di colpi, dopo aver incassato e perso per decenni ogni confronto con gli Enti tenuti alla tutela del territorio. La questione ambientale è una questione etica che sovrasta la questione politica. E‘ trasversale a tutti gli schieramenti. E‘ una battaglia etica rispetto alla quale non è possibile accettare compromessi".

Enrico Squillante della Pro Loco MonteSaro

"Un aspetto importante che abbiamo messo in risalto nel documento presentato è la proposta di modifica del Piano Territoriale della Regione Campania. - dichiara Enrico Squillante presidente Pro Loco MonteSaro - Sarno non può essere inserita nell’area a dominante tradizione rurale – manifatturiera. Le potenzialità del nostro territorio sono naturalistiche e rurali-culturali. Come Presidente della Pro Loco Monte Saro abbiamo portato avanti tante iniziatve in questa direzione e tanto faremo ancora . La nostra Città deve valorizzare le risorse naturali e culturali di cui dispone".

A dire la sua è anche Franco Annunziata, ex amministratore AgroInvest

"Da ex amministratore di Agroinvest, la società di trasformazione urbana che per anni ha gestito la realizzazione della zona PIP di Sarno, ritengo che l’ampliamento previsto nella variante sia completamente ingiustificato e porti con se coseguenze negative, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista del rischio idraulico , oltre a danneggiare fortemente il sistema agricolo locale, faremo tutto il possibile affinchè ciò non accada", dichiara Franco Annunziata, componente Consiglio direttivo Sarrastes.