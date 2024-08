Nocera Inferiore. Ascensori non funzionanti agli alloggi Acer di via San Prisco e via Filangieri: De Maio invia una diffida

Ascensori non funzionanti da diverse settimane alle palazzine Acer: il sindaco De Maio invia una diffida e chiede il ripristino immediato.

Il Sindaco Paolo De Maio ha indirizzato una nota ad ACER Campania per richiedere l’immediato ripristino degli ascensori dei fabbricati di via San Prisco e via Filangieri, il cui mancato funzionamento perdura da settimane, costringendo i residenti anziani e disabili a rimanere in casa, in un periodo di caldo eccezionale.

Il Primo Cittadino si riserva ogni altra azione utile a risolvere la questione.