Sarno. Ex consigliere comunale ricorre al Tar per entrare in consiglio comunale

SARNO. Anna Robustelli ricorre al TAR per entrare in consiglio comunale al posto di Luigi Dello Iacono.

Anna Robustelli, ex consigliere comunale, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, per contestare i risultati delle recenti elezioni comunali in cui era candidata nella lista “Impegno e Passione” a sostegno del neo sindaco Francesco Squillante. Nel mirino del ricorso ci sono diversi atti elettorali, tra cui il verbale di proclamazione degli eletti pubblicato dall’Ufficio Centrale Elettorale il 28 giugno 2024, relativo alle elezioni amministrative tenutesi l'8 e 9 giugno. In particolare, la Robustelli chiede l’annullamento dei verbali delle operazioni elettorali di diverse sezioni, tra cui le sezioni 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24, 25 e 26.

La richiesta della Robustelli è chiara: rivedere i risultati elettorali alla luce di presunte irregolarità nelle preferenze assegnate. In particolare, l'obiettivo del ricorso è correggere le preferenze a lei attribuite, che attualmente ammontano a 211 voti, con la possibilità che, dopo l’istruttoria, il numero di preferenze possa variare a danno del consigliere comunale Luigi Dello Iacono. La Robustelli punta a ottenere l'elezione diretta a consigliere comunale o, in subordine, la terza posizione in lista, come prima dei non eletti a discapito di Sabato Crescenzo.

Il TAR, presieduto dal Presidente Salvatore Mezzacapo, ha fissato la discussione del caso per l'udienza del 9 ottobre 2024. Nel frattempo, la robusta battaglia legale di Anna Robustelli contro i risultati elettorali prosegue, in attesa di una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri all'interno del Consiglio Comunale di Sarno.