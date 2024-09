Fondi di coesione: a Pellezzano nasce un nuovo impianto sportivo a Capezzano

"Dopo quasi un anno di attesa, i Comuni della Campania capaci di presentare progetti immediatamente esecutivi e realizzabili entro la fine del 2026, vedono i frutti del grande lavoro portato avanti, giorno dopo giorno, con grande dedizione. - spiega il sindaco di Pellezzano Francesco Morra -

Il Comune di Pellezzano grazie alla grande professionalità e competenza dell'Ufficio Tecnico e di tutta la squadra politica e amministrativa, viene, ancora una volta, premiato con l'inserimento nell'elenco dei progetti finanziati per la realizzazione del nuovo impianto sportivo nel rione De Gasperi a Capezzano, nell'ambito dei Fondi di Coesione, dopo l'accordo Regione-Governo. L'importante intervento per la struttura sportiva, finanziato complessivamente, per 700 mila eur, nei mesi scorsi è stato candidato a finanziamento nell'ambito del Piano Sport e Periferie: oggi il nostro è stato preferito rispetto ad altri perchè già cantierizzabile. in quanto provvisto del progetto esecutivo.

Il progetto prevede la realizzazione di: due campi da padel, un campo di basket 3x3, un’area con un tavolo da ping pong, un campo di bocce, una climbing wall.

A servizio delle strutture sportive verranno realizzati un gruppo spogliatoio, un punto di ristoro, e a completamento la sistemazione dell’area circostante con la sistemazione delle zone verdi, la creazione di zone attrezzate a parco"

