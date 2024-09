Nuovo Cda della Sarno Servizi Integrati, circolano i primi nomi

Nuove nomine all’interno dell’azienda speciale Sarno Servizi Integrati, a circa un mese dalla pubblicazione dell’avviso pubblico per il rinnovo del Consiglio d’amministrazione della partecipata del Comune di Sarno, già circolano i primi nomi sulle persone che dovranno far parte dell’organo di controllo. C’è innanzitutto da sostituire il presidente dimissionario Carlo Esposito. L’avvocato sarnese, già volto noto della politica locale, (difensore civico del comune con nomina del sindaco Amilcare Mancusi e poi candidato al consiglio comunale non eletto in una lista civica a sostegno di Nicola Laudisio) che aveva partecipato all’ultima tornata elettorale nelle fila del Partito Democratico, anche in questo caso non guadagnando uno scranno a palazzo San Francesco. Al suo posto dovrebbe andare uno dei protagonisti degli ultimi anni della politica del centrodestra a Sarno, si tratterebbe dell’ex consigliere e coordinatore cittadino di Forza Italia Giuseppe Agovino, che due anni fa si era dimesso dalla carica di consigliere comunale del partito degli Azzurri. Durante la campagna elettorale Agovino aveva apertamente sostenuto due candidati della sua stessa provenienza politica a sostegno del l’attuale sindaco Francesco Squillante: l’avvocato Antonio Martone (da pochi giorni divenuto responsabile dei rapporti con il giudice di Pace, al posto dell’attuale vicesindaco Ida Mareschi) e la non eletta Maria Buonaiuto. Ancora incerte le altre due caselle che dovrebbero essere politicamente attribuite ai restanti gruppi consiliari: restano, infatti, in bilico le riconferme di Antonio Pepe, in quota Dem, e Linda Agovino, alle passate elezioni candidata nella lista Canfora Sindaco, dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Esposito.

