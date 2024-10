Mense scolastiche, oltre 18 milioni per 41 comuni della provincia di Salerno. Iannone (FdI): “Con il Governo Meloni grande attenzione per il nostro territorio”

“Oltre 18 milioni di euro, a valere sui fondi Pnrr, assegnati alla provincia di Salerno ai 41 comuni ammessi a finanziamento (5 con riserva) per la realizzazione e la messa in sicurezza delle mense scolastiche. Con il Governo Meloni la provincia di Salerno è una priorità nell'agenda nazionale. Ciò conferma, per l'ennesima volta, la grande attenzione dell'Esecutivo per il nostro territorio.

Comune di Giungano € 388.800,00 nuova costruzione; Comune di Corleto Monforte € 360.000,00 ampliamento; Comune di Oliveto Citra € 381.000,00 nuova costruzione; Comune di Sessa Cilento € 552.000,00 nuova costruzione; Comune di Altavilla Silentina € 431.373,00 nuova costruzione; Comune di Futani € 556.656,00 nuova costruzione; Comune di Ottati € 278.986,25 riconversione di spazi esistenti inutilizzati; Comune di Palomonte € 361.920,00 nuova costruzione; Comune di Auletta € 303.024,00 ampliamento; Comune di Vibonati € 269.075,31 riconversione di spazi esistenti inutilizzati; Comune di Torchiara € 579.000,00 nuova costruzione; Comune di Caselle in Pittari € 648.225,98 riconversione di spazi esistenti inutilizzati; Comune di Capaccio € 1.050.000,00 nuova costruzione; Comune di Casal Velino € 192.000,00 nuova costruzione; Comune di Battipaglia € 720.000,00 nuova costruzione; Comune di Postiglione € 388.545,00 riconversione di spazi esistenti inutilizzati; Comune di Bellizzi € 812.305,00 nuova costruzione; Comune di Roscigno € 275.279,21 riconversione di spazi esistenti inutilizzati; Comune di Furore € 218.226,13 nuova costruzione (riserva); Comune di Olevano sul Tusciano €139.500,00 riconversione di spazi esistenti inutilizzati; Comune di Atena Lucana € 620.000,00 riconversione di spazi esistenti inutilizzati; Comune di Angri € 236.200,00 riconversione di spazi esistenti inutilizzati; Comune di Nocera Superiore € 408.000,00 riconversione di spazi esistenti inutilizzati; Comune di Nocera Inferiore € 132.000,00 riconversione di spazi esistenti inutilizzati; Comune di Montecorvino Pugliano € 538.740,00 riconversione di spazi esistenti inutilizzati; Comune di Casalbuono € 374.310,61 riqualificazione mensa scolastica esistente (messa in sicurezza/adeguamento impiantistico) (riserva); Comune di Bracigliano € 1.185.000,00 riqualificazione mensa scolastica esistente (messa in sicurezza/adeguamento impiantistico) (riserva); Comune di Castelnuovo Cilento € 120.000,00 riqualificazione mensa scolastica esistente (messa in sicurezza/adeguamento impiantistico); Comune di Colliano € 466.890,00 riqualificazione mensa scolastica esistente (messa in sicurezza/adeguamento impiantistico); Comune di Laviano € 423.220,00 riqualificazione mensa scolastica esistente (messa in sicurezza/adeguamento impiantistico); Comune di Vietri sul Mare € 470.000,00 demolizione e/o ricostruzione;

Comune di Pollica € 740.000,00 nuova costruzione; Comune di Maiori € 765.000,00 nuova costruzione; Comune di Montesano sulla Marcellana € 357.000,00 nuova costruzione (riserva); Comune di Prignano Cilento € 683.000,00 nuova costruzione; Comune di Padula € 384.970,30 nuova costruzione (riserva); Comune di Serre € 600.000,00 nuova costruzione; Comune di Roccadaspide € 302.042,32 nuova costruzione; Comune di Omignano € 143.884,50 riconversione di spazi esistenti inutilizzati e riqualificazione mensa scolastica esistente (messa in sicurezza/adeguamento impiantistico); Comune di Montano Antilia € 250.000,00 riqualificazione mensa scolastica esistente (messa in sicurezza/adeguamento impiantistico); Comune di Montecorice € 442.866,00 riqualificazione mensa scolastica esistente (messa in sicurezza/adeguamento impiantistico)”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, parlamentare del collegio salernitano e Commissario Regionale del partito in Campania.