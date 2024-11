Terzo mandato. Iannone (FdI): “Dopo dichiarazione Schlein i consiglieri regionali del Pd confermeranno il loro voto in aula?”

“Dopo la dichiarazione della Schlein alla trasmissione di Fazio, i Consiglieri Regionali del PD voteranno in aula una ridicola legge per consentire un terzo mandato a chi non sarà il candidato del PD? Sarebbe assurdo sia sul piano politico che sul piano logico: andranno contro il proprio partito? usciranno dal partito? Voteranno una legge che secondo loro consentirebbe un terzo mandato solo a chi è nella condizione di De Luca quando il segretario nazionale ha detto che a prescindere De Luca non sarà il proprio candidato?

Siamo all’ultimo atto di una ridicola sceneggiata dove i problemi dei campani sono l’ultimo dei pensieri rispetto alle poltrone”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.