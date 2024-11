Sarno. Tari senza alcun aumento, Squillante: "Dall’opposizione solo sterile retorica politica"

"Come al solito combattiamo contro la disinformazione. - spiega il sindaco di Sarno Francesco Squillante - Ricordo al consigliere Sirica che le tariffe TARI sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 23 aprile 2024, quindi prima delle elezioni amministrative.

La delibera conferma le tariffe Tari applicate lo scorso anno, senza alcun aumento.

Il consigliere Sirica, che è un commercialista e quindi un esperto contabile, dovrebbe sapere come sia impossibile realizzare quanto da lui proposto in assenza di risorse finanziarie. Stiamo perseguendo l’obiettivo di aumentare la percentuale di riscossione sia per una questione di equità contributiva a tutela di tutti sia per rendere disponibili, nei prossimi bilanci, risorse che potranno essere utilizzate per interventi strutturali. Fortunatamente, e ne siamo

fieri, come ammesso dallo stesso consigliere Sirica, la nostra è una gestione attenta della cassa, presupposto indispensabile per una sana finanza pubblica.

Le opinioni sulle nomine della Sarno Servizi integrati mi sembrano il tentativo mal riuscito di un povero esercizio di retorica politica da parte di chi vuole fare opposizione arrampicandosi sugli specchi. Invito nuovamente, anche in questa occasione, il consigliere Sirica a non utilizzare la cattiva informazione ma a dedicarsi ad un’opposizione costruttiva".