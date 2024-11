Sanità in Campania. Assunzioni, Carpentieri: "I capolavori di De Luca: premia chi viene bocciato e lascia a casa chi vince il concorso'

"Il Governo della Campania a guida De Luca non smette mai di stupire. Il Presidente, alla disperata ricerca del suo terzo mandato, non si sta risparmiando e colleziona ogni giorno nuovi "capolavori". Eccone un altro.

Nel 2023, la Regione ha approvato le procedure di concorso per l'assunzione di 52 dirigenti. All'esito del concorso e con le graduatorie degli idonei approvate, nel 2024, sono cominciate le assunzioni. Per la copertura degli ulteriori posti vacanti in pianta organica, si sarebbe dovuto attingere alle graduatorie già attive, così come espressamente indicato anche dal Consiglio regionale.

E invece, in spregio a tutto questo, nel corso degli anni, la Regione ha conferito, con tre diverse delibere di Giunta, ben tre incarichi dirigenziali, senza minimamente tenere in considerazione le graduatorie concorsuali ed anzi contrattualizzando addirittura persone che quel concorso non lo avevano superato.

È una vergogna assoluta che la Giunta regionale - che nel tempo ha affidato ben 39 incarichi ad interim - lasci a casa professionisti seri e competenti che hanno vinto un concorso e premi chi invece non lo merita e a quel concorso è stato bocciato. Una vergogna che va contro il buon senso, contro le indicazioni del Consiglio regionale e contro ogni logica di economicità ed efficienza.

De Luca e i suoi devono rendere conto di tutto questo.

Ho già presentato una interrogazione, alla quale, naturalmente, ho ricevuto una risposta del tutto insoddisfacente. A breve depositerò anche un'istanza di accesso agli atti e convocherò un'audizione in Commissione Trasparenza.

Perché io, su questa storia, sono deciso ad andare fino in fondo.