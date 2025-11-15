Breaking News
Tragedia a Marcianise, 12enne muore a scuola
Black Friday 2025 HONOR: scopri i Pacchetti ...
Scafati. Mancato incasso degli oneri di ...
Appalto Asl Salerno, rischio tagli: scatta la ...
Scafati. Aliberti: la Zes è una grande ...
Baronissi. Riaperto il Parco Avventura Irno dopo ...
Giallo a Napoli, donna morta in casa con ferita ...
Torre del Greco. Spara col fucile contro le auto ...
Poggiomarino. Furto in appartamento, proprietario ...
Giugliano. Lama di diamante nel petto, lite in ...

banner agro

Cronaca

Scafati. Aliberti: la Zes è una grande opportunità di sviluppo per l’occupazione e l’economia

15 Novembre 2025 Author :  
Scafati. Aliberti: la Zes è una grande opportunità di sviluppo per l’occupazione e l’economia

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: "La ZES (Zona Economica Speciale) è un’occasione enorme di sviluppo e lavoro che la nostra Città ha saputo cogliere prima di tante altre. Siamo tra i Comuni della Campania che hanno lavorato di più e meglio per sfruttare questa opportunità straordinaria creata dal Governo nazionale: semplificazione, tempi rapidi, investimenti e crescita sociale.

Creare vantaggi per le imprese significa creare vantaggi per l’economia e per l’occupazione, significa dare un futuro ai giovani e a tutti coloro che vogliono restare nella propria terra grazie al lavoro e non all’assistenzialismo. Io sarò sempre dalla parte di chi investe e rischia ogni giorno: imprese, partite IVA, attività produttive e ricettive. Sono loro che reggono l’economia di un Paese.

La Zona Economica Speciale è l’antidoto al parassitismo della politica praticato dalla sinistra e dai Cinquestelle, che purtroppo mi ritrovo anche in quella che dovrebbe essere la mia maggioranza. Il voto di scambio basato sul reddito di cittadinanza toglie dignità alle persone e non aiuta a costruire il futuro. La nostra amministrazione ha fatto ciò che andava fatto: conferenze di servizi, varianti urbanistiche puntuali, rilascio dei titoli per gli oneri di urbanizzazione.

Spetterà al Consiglio comunale decidere se e quale ulteriore contributo sarà dovuto per i passaggi da zona agricola a industriale, con parere richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel pieno rispetto della legge. Ricordo ancora con orgoglio l’incontro con Giosy Romano, Coordinatore della Struttura Unica ZES, a maggio scorso in aula consiliare: la sua presenza e il suo contributo a Scafati, ha confermato la portata concreta di questa misura. Non c’è nessun potere sottratto ai sindaci: c’è una possibilità reale di costruire sviluppo. Abbiamo il dovere morale di sostenerla e non di ostacolarla. Chi vuole davvero far crescere la Città sostiene chi crea lavoro, non chi alimenta assistenzialismo e parassitismo politico".

banner belmonte

Notizie dalla Campania

Attualità

cache/resized/12d7820765b0e0877869f4ddcecfdf10.jpg
Appalto Asl Salerno, rischio tagli: scatta la mobilitazione dei lavoratori al fianco dei sindacalisti della Fisascat Cisl provinciale
0

Cultura

cache/resized/319b9a5d27fe375df4a945cedd606b74.jpg
San Valentino Torio. Presentata a Bologna Agrodoc 2026, documentari e territorio per valorizzare la Campania
0

Napoli e provincia

cache/resized/7bcd7b5bc24aab99f0706a4956b0a910.jpg
Giugliano. Lama di diamante nel petto, lite in strada degenera in violenza. 46enne arrestato
0

Al fine di fornire la migliore esperienza online questo sito utilizza i cookies.

Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta il nostro utilizzo da parte dei cookie.

Accetto

Rubriche

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2