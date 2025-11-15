Scafati. Aliberti: la Zes è una grande opportunità di sviluppo per l’occupazione e l’economia

Il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: "La ZES (Zona Economica Speciale) è un’occasione enorme di sviluppo e lavoro che la nostra Città ha saputo cogliere prima di tante altre. Siamo tra i Comuni della Campania che hanno lavorato di più e meglio per sfruttare questa opportunità straordinaria creata dal Governo nazionale: semplificazione, tempi rapidi, investimenti e crescita sociale.

Creare vantaggi per le imprese significa creare vantaggi per l’economia e per l’occupazione, significa dare un futuro ai giovani e a tutti coloro che vogliono restare nella propria terra grazie al lavoro e non all’assistenzialismo. Io sarò sempre dalla parte di chi investe e rischia ogni giorno: imprese, partite IVA, attività produttive e ricettive. Sono loro che reggono l’economia di un Paese.

La Zona Economica Speciale è l’antidoto al parassitismo della politica praticato dalla sinistra e dai Cinquestelle, che purtroppo mi ritrovo anche in quella che dovrebbe essere la mia maggioranza. Il voto di scambio basato sul reddito di cittadinanza toglie dignità alle persone e non aiuta a costruire il futuro. La nostra amministrazione ha fatto ciò che andava fatto: conferenze di servizi, varianti urbanistiche puntuali, rilascio dei titoli per gli oneri di urbanizzazione.

Spetterà al Consiglio comunale decidere se e quale ulteriore contributo sarà dovuto per i passaggi da zona agricola a industriale, con parere richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel pieno rispetto della legge. Ricordo ancora con orgoglio l’incontro con Giosy Romano, Coordinatore della Struttura Unica ZES, a maggio scorso in aula consiliare: la sua presenza e il suo contributo a Scafati, ha confermato la portata concreta di questa misura. Non c’è nessun potere sottratto ai sindaci: c’è una possibilità reale di costruire sviluppo. Abbiamo il dovere morale di sostenerla e non di ostacolarla. Chi vuole davvero far crescere la Città sostiene chi crea lavoro, non chi alimenta assistenzialismo e parassitismo politico".