Cronaca

20 Novembre 2025 Author :  
Scafati. in appartamento, Carotenuto: "È emergenza sicurezza"

"Nelle ultime ore mi sono stati segnalati numerosi furti in appartamento tra via Passanti e corso Trieste. - scrive il Consigliere Comunale Francesco Carotenuto -
Residenti ormai rassegnati, famiglie che vivono con la paura… questa è la fotografia attuale della nostra città.
Una condizione inaccettabile.

Mi chiedo, e chiedo pubblicamente: cosa si sta facendo per garantire sicurezza e serenità alla nostra gente?
Quanto ancora dovremo avere paura perfino dentro le nostre case?

È dal primo giorno del mio mandato che chiedo un cambio di passo vero.
Il controllo civico di vicinato, da me proposto in Consiglio comunale, è stato approvato all’unanimità… ma mai attuato. Solo perché proposto da un membro dell’opposizione.
Una scelta politica incomprensibile, pagata oggi dai cittadini.

Quando verrà convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica?
Quando si farà una battaglia seria per ottenere più forze dell’ordine in città?
Perché il mio invito ad aderire al progetto “Strade Sicure” è stato ignorato dal Sindaco?

E soprattutto: cosa si sta aspettando? Che ci scappi il morto?

La sicurezza non è né di destra né di sinistra.
La sicurezza non è una bandiera di partito.
La sicurezza è un diritto dei cittadini.

Io continuerò a denunciare, proporre e incalzare chi governa.
Scafati merita di vivere in sicurezza, non nella paura".

