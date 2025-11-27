Casa Riformista protagonista alle ultime Regionali in Campania, grande risultato a Salerno. Sessa: “Impegno e valori la nostra forza”

Un risultato significativo per Casa Riformista in Provincia di Salerno, con un consenso che conferma la vitalità e la solidità del progetto politico riformista sul territorio. A sottolinearlo è Anna Rosa Sessa, presidente provinciale di Italia Viva, che evidenzia l’impegno dei candidati e la qualità del lavoro svolto durante la competizione elettorale.

«Il mio plauso - dichiara la Sessa - va ai candidati di Italia Viva e a tutti coloro che hanno deciso di metterci la faccia, con impegno e passione, portando avanti i valori liberali, cattolici e riformisti che rappresentano l’essenza del nostro progetto politico».

La presidente Sessa rivolge un ringraziamento particolare a quanti hanno contribuito al risultato: «Desidero esprimere la mia gratitudine al consigliere provinciale Cosimo Naponiello, all’amica Valeria Mazzarella, a Gianfranco Valiante, Maria Rosaria Vitiello, Alessia Guerritore, Stefania Di Maio e Armando Lamberti. Ognuno di loro ha dato un contributo prezioso».

Parole affettuose anche per chi ha condiviso il percorso politico sin dall’inizio: «Un abbraccio speciale va a Teresa Vastola, con cui ho condiviso e condivido un cammino importante in Italia Viva. Da appassionata di politica e innamorata del suo territorio, ha ottenuto un consenso forte, deciso, che testimonia la sua credibilità e la sua dedizione».

La Sessa si sofferma poi sulla posizione di Tommaso Pellegrino, protagonista di una prova elettorale di grande forza: «Nonostante il suo straordinario consenso, oltre 15mila preferenze, Tommaso Pellegrino non riesce ad entrare in Consiglio regionale. Ma sono certa che ricoprirà ruoli all’altezza del suo valore. Tommaso Pellegrino merita: è un politico capace, competente e, soprattutto, una persona straordinaria. È grazie a lui se mi sono riavvicinata alla politica in un momento difficile, sia sul piano personale che politico. Ed è grazie a lui se continuo a credere che la politica sia l’arte più nobile, capace - attraverso l’impegno - di cambiare i destini delle comunità».

Guardando avanti, la presidente di Italia Viva ribadisce l’impegno del gruppo: «Adesso dobbiamo continuare a lavorare insieme, uniti, per il bene del nostro territorio».

Infine, un pensiero rivolto alla città di Pagani: «Desidero ringraziare di cuore tutti i cittadini paganesi che hanno scelto di tributare 302 voti a Casa Riformista. Un segnale importante che ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione».