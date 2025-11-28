"Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro collettivo fatto di impegno quotidiano, ascolto, confronto e presenza costante sul territorio. La fiducia che la comunità locale ha voluto accordarci ci carica di responsabilità e rappresenta uno stimolo a rafforzare ancora di più il nostro impegno politico - hanno spiegato i democrat sangiorgesi -. Questo consenso ci sprona a sostenere con determinazione il lavoro dei neo-eletti consiglieri regionali, chiamati a portare avanti un progetto fondato su uno sviluppo sostenibile, sulla tutela dei diritti, sull’innovazione e sulla valorizzazione delle straordinarie potenzialità della Campania. Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento alle volontarie e ai volontari, alle iscritte e agli iscritti, ai simpatizzanti e a tutte le persone che hanno contribuito alla campagna elettorale con passione, competenza ed entusiasmo. La loro energia e il loro sostegno sono stati decisivi per il raggiungimento di questo importante traguardo. Il nostro impegno proseguirà con rinnovata determinazione: lavoreremo per il bene del nostro paese in sinergia con gli esponenti regionali, attraverso un’azione politica trasparente, concreta e aperta al dialogo con la società civile, le istituzioni e tutte le forze disponibili a costruire insieme un futuro migliore per Castel San Giorgio e per l’intera comunità".
Elezioni regionali, il Pd incassa 1.125 voti a Castel San Giorgio. Soddisfatti i responsabili del circolo: “Consenso che ci spinge a fare ancora di più”
28 Novembre 2025 Author : La Redazione
Il Partito democratico di Castel San Giorgio esprime il proprio più sincero ringraziamento alle cittadine e ai cittadini che, con il loro voto e la loro partecipazione, hanno tributato al Pd 1.125 voti.
