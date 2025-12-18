San Valentino Torio. Iniziati i lavori a via Provinciale Sarno/Nocera per eliminare il problema dell' allagamento all' incrocio con Casatori e Sciulia

"Dopo aver risolto i problemi di allagamento a Via Vetice, Via Diaz/Casatori, Piazza Mons. Salerno/Via Porto, ci rimane di risolvere solo quello a Via Provinciale Sarno/Nocera, in prossimità dell' incrocio di Casatori e Sciulia, nei pressi della rotatoria. - spiega il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese-

A Via Provinciale Sarno/Nocera è già in funzione la rete fognaria mista che prende acque bianche e nere e le porta nel grande collettore che costeggia il Canale San Marino. Tutto ciò grazie ai lavori che realizzammo qualche anno fa, con un finanziamento di 4.6 milioni di euro che ottenemmo dalla Regione Campania.

Con degli accorgimenti tecnici che realizziamo in questi giorni, dovremmo definitivamente risolvere il problema dell' allagamento della piattaforma stradale, che avviene ancora nel caso di forti piogge in prossimità della rotatoria.

Chiediamo qualche giorno di pazienza e collaborazione in quanto i lavori arrecheranno qualche disagio alla circolazione stradale, ma anche in questo caso si lavora per eliminare definitivamente un problema atavico".