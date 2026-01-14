Breaking News
Cronaca

Commissioni consiliari, pioggia di dimissioni a Scafati: il caso Ambrunzo accende il dibattito

14 Gennaio 2026  
Commissioni consiliari, pioggia di dimissioni a Scafati: il caso Ambrunzo accende il dibattito

Commissioni consiliari sotto i riflettori a Scafati. Nelle ultime settimane una serie di dimissioni ha interessato diversi organismi del Consiglio comunale, facendo emergere criticità nel funzionamento e negli equilibri politici interni. A rompere il silenzio è il consigliere comunale di opposizione Michelangelo Ambrunzo, che ha annunciato le proprie dimissioni dalla VI Commissione “Legalità e Commercio”, affidando a una nota una dura denuncia sulle modalità di lavoro e sul rispetto delle regole istituzionali.

“Ho rassegnato, con effetto immediato, le mie dimissioni dalla VI Commissione Consiliare Permanente “Legalità e Commercio” del Comune di Scafati. - scrive in una nota il consigliere comunale di opposizione Michelangelo Ambrunzo -

Voglio chiarire subito che questa decisione non rappresenta in alcun modo una rinuncia al mio impegno politico e istituzionale nei confronti della città. È, al contrario, un atto di responsabilità e di coerenza, maturato di fronte a una situazione che considero ormai insostenibile.

La Commissione è stata convocata con estrema rarità e, nelle poche sedute previste, si sono registrate ripetute assenze, in particolare da parte di componenti della maggioranza, che hanno sistematicamente impedito il raggiungimento del numero legale. In più occasioni si è aggiunta anche l’assenza del Presidente della Commissione, aggravando ulteriormente il quadro.

Le poche sedute effettivamente svolte si sono rivelate del tutto inconcludenti. Questioni di grande interesse pubblico per la città, come quella dei dehors e del necessario equilibrio tra legalità, decoro urbano e attività commerciali, non hanno mai portato a una sintesi, a una proposta concreta o a risultati utili sul piano amministrativo.

Più volte ho sollecitato l’applicazione delle norme previste dallo Statuto comunale, in particolare dell’articolo 55, che richiama i doveri dei consiglieri comunali e prevede la decadenza in caso di assenze reiterate e ingiustificate. Anche queste sollecitazioni, però, sono rimaste senza alcun riscontro.

Il mancato rispetto delle regole e l’assenza di una reale volontà politica di far funzionare la Commissione hanno finito per svuotare la VI C.C.P. della sua funzione di controllo, proposta e approfondimento, riducendola a un organismo puramente formale.

Continuare a farne parte avrebbe significato legittimare una situazione di stallo e inefficienza che ritengo lesiva della dignità istituzionale del Consiglio Comunale e delle aspettative dei cittadini. Per questo ho ritenuto doveroso rassegnare le mie dimissioni”.

Diverse le dimissioni nelle ultime settimane 

La scelta del consigliere di opposizione si inserisce in un contesto più ampio che, nelle ultime settimane, ha visto numerose dimissioni dalle Commissioni consiliari permanenti del Comune di Scafati.

Il 5 gennaio 2026 la consigliera comunale Giuseppina D’Ambrosio ha rassegnato le dimissioni dalla I Commissione “Bilancio, Finanze e Personale”, mentre il 13 gennaio 2026 il consigliere Michele Grimaldi ha lasciato la IX Commissione “Revisione Statuto e Regolamenti”.

Già a fine dicembre 2025 si erano registrate le dimissioni del consigliere Pasquale Vitiello dalla VIII Commissione “Garanzia e Trasparenza”, di cui era anche Presidente, e quelle del consigliere Antonio Pignataro dalle Commissioni Bilancio, Finanze e Personale, Urbanistica e Ambiente e Legalità e Commercio.

Va evidenziato che Pignataro e D’Ambrosio fanno parte della maggioranza politica. Non si conoscono le motivazioni delle loro scelte, che sembrerebbero tuttavia riconducibili a riassestamenti interni e a una ridefinizione degli equilibri politici all’interno delle Commissioni consiliari.

