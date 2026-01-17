Breaking News
Evade dai domiciliari e ruba tabacchi sul ...
Caos sulla Vietri–Cava, “Vietri che Vogliamo” ...
Dimissioni del sindaco a Salerno, Villani (M5S): ...
Salerno, arrestato con un chilo di hashish e ...
Si è dimesso il sindaco di Salerno, Vincenzo ...
Dimissioni sindaco di Salerno, Aliberti: “ Napoli ...
Sarno. Abbandono dei rifiuti, scattano le ...
Frode con i bonus fiscali, maxi sequestro da 14 ...
Scafati, Grimaldi e Velardo: “Così si rischia di ...
Nocera Inferiore rafforza la sicurezza del ...

banner agro

Cronaca

Dimissioni del sindaco a Salerno, Villani (M5S): “Una brutta pagina per la città”

17 Gennaio 2026 Author :  
Dimissioni del sindaco a Salerno, Villani (M5S): “Una brutta pagina per la città”

Di fronte alle recenti vicende amministrative che hanno interessato il Comune di Salerno, il Movimento 5 Stelle ritiene doveroso richiamare l’attenzione sul valore delle istituzioni democratiche e sul rispetto dovuto alla comunità cittadina. Le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, arrivate in un momento politicamente strategico e funzionali a un assetto già ampiamente annunciato, riaprono una fase elettorale che appare, nei fatti, già scritta.

Secondo il Movimento 5 Stelle, ciò che emerge non è un confronto politico aperto e trasparente, ma una gestione del potere personalistica che rischia di allontanare ancora di più i cittadini dalla partecipazione democratica e dalla fiducia nelle istituzioni.

«Quella che stiamo vedendo è una brutta pagina politica per la città di Salerno», dichiara Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle. «Al di là delle legittimità formali, non è una bella immagine: le dimissioni pilotate e le successioni annunciate trasmettono l’idea di un copione già deciso, più simile a una gestione feudale che a una moderna amministrazione democratica».

La Villani prosegue sottolineando la necessità di un cambio di passo: «Le istituzioni non sono proprietà di qualcuno, ma appartengono ai cittadini. La politica dovrebbe essere servizio, confronto, apertura. Quando tutto appare già definito prima ancora di passare dalle urne, il rischio è quello di svuotare di significato il voto e la partecipazione».

Il Movimento 5 Stelle ribadisce, infine, il proprio impegno per una politica fondata su trasparenza, regole chiare e reale alternanza democratica, auspicando che la prossima tornata elettorale possa rappresentare un momento di vero confronto sui programmi e sul futuro della città. «Per il voto ci faremo trovare pronti e non andremo a snaturare i nostri valori. Sappiamo da che parte vogliamo stare e cosa scegliamo».

banner belmonte

Notizie dalla Campania

Attualità

cache/resized/7c2be0acd7fb00d41e951d8cb6ae9c5d.jpg
Turismo in Costa d’Amalfi. Raggiunto l’obiettivo di destagionalizzare fino a Natale
0

Cultura

cache/resized/cb3df2226c36583aec526590a884a8f0.jpg
Manoscritti, parole e memoria: Salerno celebra Domenico Rea
0

Napoli e provincia

cache/resized/ddbae332f0c0a285c2899cdcdffaf90f.jpg
Il sindaco di Castellammare di Stabia, "non lascio"
0

Al fine di fornire la migliore esperienza online questo sito utilizza i cookies.

Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta il nostro utilizzo da parte dei cookie.

Accetto

Rubriche

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2